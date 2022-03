Welche Negativserie geht zu Ende?

Die Fraport Skyliners haben sieben Bundesliga-Partien in Folge verloren, s.Oliver Würzburg seit fast genau einem Jahr kein Auswärtsspiel mehr gewonnen – eine dieser beiden Negativserien wird im Nachholspiel des 18. Spieltags an diesem Mittwoch beim Nachbarschaftsderby in der Frankfurter Ballsporthalle enden. Beim Blick ans Tabellenende werden Brisanz und Bedeutung deutlich: Frankfurt liegt mit einem Spiel und einem Sieg weniger direkt hinter Würzburg auf dem ersten Abstiegsplatz. Die Partie beginnt um 19 Uhr und wird live bei magentasport.de übertragen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

20. März 2021: s.Oliver Würzburg gewinnt das Kellerduell bei den JobStairs Gießen 46ers knapp mit 74:73, sichert sich dadurch auch den direkten Vergleich gegen den späteren sportlichen Absteiger und macht einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt. Topscorer war Cameron Hunt mit 18 Punkten, und es war der bis dato letzte Auswärtssieg in einem Pflichtspiel für die Unterfranken. Die Negativserie in fremden Hallen ist saisonübergreifend und inklusive Pokal-Viertelfinale in Crailsheim inzwischen auf 15 Spiele angewachsen.

Einen besseren Zeitpunkt, sie (endlich) zu beenden, gibt es kaum: 361 Tage später geht es an diesem Mittwoch ebenfalls zu einem Vier-Punkte-Spiel im Tabellenkeller. Um sich dabei den direkten Vergleich zu sichern, müsste s.Oliver Würzburg sich mit mindestens sechs Punkten Differenz in Frankfurt durchsetzen. Die hessischen Nachbarn haben das Hinspiel im November mit 83:78 gewonnen und dadurch die Bilanz nach insgesamt 18 BBL-Begegnungen ausgeglichen (jeweils neun Siege). Main-Derbys in der Ballsporthalle waren in der Vergangenheit häufig enge und spannende Spiele, s.Oliver Würzburg hat die letzten beiden aber vergleichsweise deutlich für sich entschieden.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die Gastgeber haben mit nur zwei Siegen aus zehn Begegnungen aktuell die schwächste Heimbilanz der Liga. Der letzte Heimsieg gelang ihnen am 30. Dezember mit 87:82 gegen Aufsteiger Heidelberg, der an diesem Samstag um 20.30 Uhr in der Würzburger Tectake Arena zu Gast sein wird. Drei Tage später gewannen die Skyliners bei einem erfolgreichen Start ins neue Jahr auch das Hessenderby in Gießen mit 90:79. Die folgenden sieben Partien haben sie allerdings verloren, zuletzt ein weiteres Kellerduell beim Syntainics MBC trotz einer zweistelligen Führung zur Halbzeit.

Der Negativtrend ließ sich bisher auch durch ein Trainingslager auf Mallorca während der Länderspielpause und die starken Nachverpflichtungen Will Cherry und Jamel McLean nicht stoppen. Cherry (14,9 Punkte/4,9 Assists) war im Hinspiel Topscorer mit 19 Punkten, der ehemalige Liga-MVP McLean (13,9 Punkte/4,7 Rebounds) kam erst im Dezember und fällt derzeit mit einer Corona-Infektion ebenso aus wie Aufbauspieler Felix Hecker. Unbestätigten Gerüchten zufolge sollen die Hessen vor der Verpflichtung eines weiteren Aufbauspielers stehen. Im Schnitt zweistellig punkten bei den Hessen außerdem Brancou Badio (11,5 Punkte), Quantez Robertson (10,1 Punkte) und Len Schoormann (9,8 Punkte).

Für den Rekordnationalspieler der BBL (635 Spiele) könnte es ein emotionaler Abend werden: Alex King bestreitet am Mittwoch sein letztes Spiel auf dem Parkett, auf dem seine BBL-Karriere am 4. Oktober 2002 mit sechs Spielminuten, einem Wurfversuch, einem Rebound und einem Assist (inzwischen 499) beim Frankfurter 83:64-Heimsieg gegen TBB Trier ihren Anfang nahm. Zwei Jahre später gewann er mit den Skyliners seine erste Deutsche Meisterschaft. pm

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3