Was Filipovski erwartet

Saisonübergreifend hat s.Oliver Würzburg schon einmal neun Bundesliga-Partien in Serie gewonnen, innerhalb einer Spielzeit steht die längste Siegesserie bei sechs Erfolgen – das war zwischen dem 12. Januar und dem 12. Februar 2019. An diesem Samstag haben die Unterfranken wieder die Chance, ihr sechstes BBL-Spiel in Folge zu gewinnen: Um 18 Uhr steigt in der Bayreuther Oberfrankenhalle das letzte Frankenderby der laufenden Saison.

Gastgeber medi Bayreuth hat aufgrund zahlreicher Verletzungen und Corona-Erkrankungen eine schwierige Wochen und Monate hinter sich, muss sich mit elf Siegen vor den letzten sechs Spieltagen nach menschlichem Ermessen aber keine Sorgen mehr um den Klassenerhalt machen. Die Partie des 29. Spieltags wird wie gewohnt für Abonnenten als Livestream auf magentasport.de übertragen, Kommentator ist Michael Körner.

Würzburgs Trainer Sasa Filipovski hat vor dem Spiel in Bayreuth ganz klare Ansagen an seine Spieler – nicht nur an Cameron Hunt. © Heiko Becker

„Wir haben Respekt vor Bayreuth. Sie spielen zuhause, es wird ein schwieriges Spiel für uns. Wir müssen wieder vierzig Minuten guten Basketball spielen, um unseren nächsten Sieg zu holen. Raoul Korner ist ein guter Coach und schon sehr lange in Bayreuth. Sie haben ein gutes System und spielen Teambasketball. Ihre großen Spieler haben Präsenz unter den Brettern, ihre Flügelspieler sind sehr beweglich, und sie haben viele gute Werfer. Auch ohne Cameron Wells hat die Mannschaft Qualität“, sagt Headcoach Sasa Filipovski: „Ich erwarte von uns, dass wir wieder gut verteidigen und im Angriff den Ball gut verteilen, um alle Spieler einzubinden.“

Im Falle eines Würzburger Erfolgs in Bayreuth hätten alle drei nordbayerischen Clubs der Liga jeweils zwei Siege und zwei Niederlagen gegen die fränkische Konkurrenz auf dem Konto. In heimischer Halle sind die „Heroes of Tomorrow“ aber traditionell immer schwer zu schlagen (sechs Siege/sieben Niederlagen), auch wenn ihr letzter Heimsieg inzwischen fast zwei Monate her ist und die Oberfranken sieben BBL-Partien in Folge verloren haben.

Hauptgrund dafür sind nach einer guten ersten Saisonhälfte mit dem Erreichen der zweiten Runde im Fiba Europe Cup die vielen Verletzungen und Erkrankungen, die den Club zuletzt gebeutelt haben. Unter anderem musste Bayreuth Mitte März mit verbliebenen sechs einsatzfähigen Spielern in Göttingen antreten und unterlag nach aufopferungsvollem Kampf erst nach Verlängerung und dem letzten Wurf der Gastgeber mit 92:93.

s.Oliver Würzburg liegt in der Gesamtbilanz nach 19 BBL-Begegnungen weiter mit elf zu acht Siegen vorne.