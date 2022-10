Warum die Niederlage Mut machen darf

Würzburg Baskets – EWE Baskets Oldenburg 87:91 (17:25, 27:18, 17:20, 26:28)

Nach einer denkbar knappen 87:91-Heimniederlage gegen die EWE Baskets Bonn müssen sich die Würzburg Baskets bereits nach dem Achtelfinale aus dem BBL-Pokal verabschieden. Warum das Spiel gegen die Niedersachsen trotzdem etwas Mut für die kommenden Aufgaben in der Bundesliga machen darf.

Verwöhnt wurde das Publikum in der Würzburger Tectake-Arena in dieser noch taufrischen Basketballsaison noch nicht sonderlich. Der 25-Punkte-Klatsche zum Heimauftakt gegen den letztjährigen Playoff-Halbfinalisten Bonn folgte in der „Turnhölle“ eine doppelter Overtime-Krimi mit knapper Niederlage (113:117) gegen den Mitteldeutsche BC. Euphorie macht sich im Basketball-Traditionsstandort Würzburg derweil noch nicht breit. Im dritten Spiel in eigener Halle erwarteten diesen Samstag auch nicht wenige gegen die stark in die Runde gestarteten Oldenburger (zwei Siege, eine Niederlage) eine ähnlich deftige Schlappe wie vor zwei Wochen gegen Bonn.

Zu Spielbeginn deutete auch einiges daraufhin, dass diese pessimistische Prognose reell würde. Wie schon die vergangenen Spiele haperte es am Defensivverhalten, speziell beim Rebounden. Nur sechs Stück fielen in Würzburger Hände, 15 schnappten sich die Oldenburger Spieler (darunter sieben Offensivrebounds). Nicht verwunderlich, dass es mit einem Acht-Punkte-Rückstand ins zweite Viertel ging. In den zweiten zehn Minuten vor den knapp 1500 Zuschauern fand das Heimteam offensiv einen bessere Rhythmus, auch bedingt durch die deutlich aggressivere Verteidigung, oft schon beginnend tief in des Gegners Hälfte.

Maßgeblich beteiligt daran war einer, der in dieser Saison bis dato noch gar nicht recht in Erscheinung trat: Neuzugang O’Showen Williams bekam unerwartet viel Spielzeit, weil er Spielmacher Stanley Whittaker, der sich früh Foulprobleme einhandelte, ersetzen musste. Williams, 24 Jahre alt und für einen Basketballer mit 1,80 Meter sehr klein, strotzte nur so vor Energie, „klaute“ in seinen knapp 13 Minuten Spielzeit in der ersten Hälfte den Oldenburger drei Mal den Ball und sorgte mit zum Teil mutigen Aktionen in der Zone für Ausrufezeichen – wie Sekunden vor der Halbzeitpause, als er Oldenburgs Topscorer Tanner Leissner (24 Punkte) nach dessen Rebounds sofort den Ball aus dessen Fingern stibitzte und den Ball postwendend zur 44:43-Pausenführung in den Korb legte.

Eng ging es auch in den nachfolgenden zwanzig Minuten weiter. Baskets-Trainer Filipovski bemühte, wie man es von ihm gewohnt ist, bunte Vergleiche. „Es war ein Gladiatoren-Spiel von beiden Seiten“, sollte er hinterher sagen. Sein mit Abstand größten „Gladiator“, der 2,18 Meter große Philipp Hartwich, machte in der zweiten Hälfte – wie O’Showen Williams in der ersten – seine vielleicht bislang beste Partie im Würzburger Jersey. Vor allem mit seinen insgesamt vier Blocks war der Neuzugang der BG Göttingen ein starker Defensivfaktor.

Peterka musste verletzt runter

Kein Faktor in diesem Pokalspiel war ein weiterer Neuer, der Tscheche Martin Peterka, der nach einem Sturz auf den Hinterkopf Ende des ersten Viertels nicht mehr weiterspielen konnte. „Wir hoffen, er hat nichts Ernstes“, so Filipovski. Die Distanzwurfkünste des tschechischen Nationalspielers hätte es durchaus gebrauchen können. Gerade einmal sechs von 28 Versuchen aus dem Dreipunktebereich fanden ihr Ziel.

Es waren am Ende Nuancen, die über Sieg und Niederlage entschieden. Und eine umstrittene Schiedsrichterentscheidung sechs Sekunden vor Spielschluss beim Stand von 87:88, die so recht keiner in der Halle fachkundig erklären konnte. Nach minutenlanger Diskussion und Sichtung der TV-Bilder sprach das Schiedsrichtergespann Oldenburg einen Freiwurf und Ballbesitz zu. Daraus resultierte letztlich der 87:91-Endstand. Würzburg hatte keine Chance mehr, das Spiel auf den letzten Drücker zu drehen.

„Wir haben heute unser Bestes gegeben“, sagte Filipovski hinterher. Die Formkurve zeigt leicht nach oben, auch wenn einige „Baustellen“ noch zu beheben sind. „Wir müssen daran arbeiten, beim Rebounding besser zu werden, auch unsere Guard müssen besser ausboxen“, fordert der Coach.

Immerhin konnte das Rebound-Duell nach 40 Minuten fast noch ausgeglichen werden (35:36). Weiter geht es für die Würzburger auswärts in der Liga gegen Chemnitz am kommenden Samstag.