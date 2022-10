Verletzungspech: Nun „ohne Drei“

Zwei Teams mit kurzer Rotation treffen am vierten. Spieltag der easyCredit BBL aufeinander: Nach den Abgängen von zwei Import-Spielern sind die Niners Chemnitz weiter auf der Suche nach Ersatz, und bei den Würzburg Baskets muss Headcoach Sasa Filipovski neben Kapitän Felix Hoffmann (Reha nach Knie-OP) und Martin Peterka (Gehirnerschütterung) auch auf Philipp Hartwich verzichten. Der Center hat sich Anfang der Woche im Training am Knie verletzt und wird längere Zeit ausfallen..Sprungball in der Messe Chemnitz ist am heutigen Samstag um 20.30 Uhr,

Center Philipp Hartwich wird längere Zeit ausfallen. © Heiko Becker

„Small Ball“ ist also angesagt, wenn die Unterfranken bei den in der Liga noch sieglosen Niners versuchen, ihren zweiten Auswärtssieg der Saison einzufahren. Die Würzburg Baskets reisen als derzeit erfolgreichste „Bälle-Diebe“ der Liga (10,3 Steals pro Spiel), mit der drittbesten Trefferquote aus dem Feld (49 Prozent) und dank der doppelten Verlängerung gegen den MBC auch mit den viertmeisten Punkten pro Spiel (91) nach Sachsen.

Mit Nelson Weidemann, Jonas Richter und Mindaugas Susinskas hat Chemnitz drei Leistungsträger aus der vergangenen Saison halten, auf den deutschen Positionen kamen Dominik Lockhart (Bamberg) und Kevin Yebo (Bremerhaven) dazu. In München konnte eine weitere Neuverpflichtung überzeugen: Der ungarische Flügelspieler Marko Filipovity traf im Audi Dome sechs Dreier, erzielte 29 Punkte und holte sieben Rebounds. pw