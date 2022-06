Trainerteam ist komplett

Im Spielerkader von s.Oliver Würzburg sind nur noch zwei Positionen offen, das neue Trainerteam ist bereits komplett: Headcoach Sasa Filipovski arbeitet in der BBL-Saison 2022/23 mit seinem slowenischen Landsmann Dejan Mihevc als Co-Trainer und dem erfahrenen serbischen Athletik-Coach Radoman „Paco“ Scekic zusammen. Bereits in der ersten Augustwoche wird das neue Coach-Trio mit der Mannschaft in eine zweimonatige Saisonvorbereitung starten.

Der neue Assistant Coach Dejan Mihevc hat in den vergangenen elf Jahren in seinem Heimatland Slowenien, in England und wie Sasa Filipovski auch mehrere Jahre in Polen als Headcoach für verschiedene Clubs gearbeitet und bringt entsprechend viel internationale Erfahrung mit.

Zuletzt war der 44-Jährige zu Beginn der Spielzeit 2021/22 beim ungarischen Erstligisten Alba Fehervar als Cheftrainer unter Vertrag.

Internationale Erfahrungen

Noch mehr Erfahrung im europäischen Basketball hat der neue Athletiktrainer gesammelt, der in der Türkei bei Banvit Bandirma vor einigen Jahren bereits mit Sasa Filipovski zusammengearbeitet hat: Radoman „Paco“ Scekic ist 54 Jahre alt und gehörte bereits vor 20 Jahren zum Trainerteam des italienischen Top-Clubs Fortitudo Bologna, der in dieser Zeit unter anderem das Final Four der EuroLeague erreichte.

Zu den ehemaligen Arbeitgebern des 54-Jährigen im europäischen Basketball gehören neben Fortitudo Bologna (2002 bis 2006) auch Fenerbahce Istanbul (2007 bis 2012), Partizan Belgrad (2012 bis 2015), die Nationalmannschaft von Montenegro, Banvit Bandirma (2017/18) und Besiktas Istanbul (2018 bis 2020).

Scekic wird Nachfolger von Philipp Burneckas, der das Team von s.Oliver Würzburg in den vergangenen fünf Jahren topfit gemacht hat und jetzt die U16-Junioren des Deutschen Fußball Bundes als Fitnesstrainer betreut.