Trainer in der „Pro A“

Nach insgesamt sechs Spielzeiten als Co-Trainer in der BBL, die letzten vier davon bei s.Oliver Würzburg, sucht Steven Key eine neue Herausforderung: Der 54-jährige US-Amerikaner wurde vom ProA-Ligisten Eisbären Bremerhaven als Headcoach verpflichtet.

„Wir haben zusammen mit Steven in den letzten vier Jahren sehr viel erlebt und einige Höhen und Tiefen durchgemacht. Wir alle schätzen ihn sehr, als Coach, als Kollegen und als Mensch. Headoach Sasa Filipovski hätte auch gerne weiter mit ihm zusammengearbeitet, weil sie als Trainerteam sehr gut funktioniert haben“, sagt SOW-Geschäftsführer Steffen Liebler: „Aber selbstverständlich respektieren wir Stevens Entscheidung, eine neue Herausforderung als Headcoach bei den Eisbären Bremerhaven anzunehmen. Wir bedanken uns bei ihm für seinen Einsatz und seine harte Arbeit, wünschen ihm und seiner Familie alles Gute und den größtmöglichen Erfolg in der ProA. Wir hoffen auch, ihn schon bald als gegnerischen Trainer bei einem unserer BBL-Heimspiele in der Turnhölle begrüßen zu können.“

Steven Key kam vor der Saison 2018/2019 zusammen mit Denis Wucherer, mit dem er zuvor bereits in Gießen zwei Jahre lang zusammengearbeitet hatte, nach Unterfranken. In seiner Zeit als Assistant Coach erreichte s.Oliver Würzburg 2019 das Finale im FIBA Europe Cup, erlebte eine wegen der Corona-Pandemie abgebrochene Saison 2019/2020, schaffte ein Jahr später nach einer Spielzeit ohne Zuschauer mit einem Kraftakt den Klassenerhalt und spielte in dieser Saison die beste Rückrunde der Klubgeschichte.

Durch die Rückkehr in die ProA schließt sich für den 54-Jährigen ein Kreis: Nach einer 16-jährigen erfolgreichen Karriere als Basketball-Profi begann seine Trainerkarriere 2003 als Cheftrainer beim Zweitligisten Düsseldorf Magics. pw