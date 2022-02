Nach dem Befreiungsschlag in letzter Sekunde im Frankenderby gegen Brose Bamberg wartet die nächste große Herausforderung im Bundesliga-Abstiegskampf auf s.Oliver Würzburg: Zum Auftakt des 21. Spieltags der BBL treten die Schützlinge von Headcoach Sasa Filipovski am späten Freitagabend bei defensiv starken Hamburg Towers an. Die Nordlichter der Liga liegen nach zuletzt drei Niederlagen in

...