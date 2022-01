Spiel in Chemnitz verlegt

Die beste Nachricht vorneweg: Allen Spielern, Trainern und Betreuern von s.Oliver Würzburg, die sich mit der Omikron-Variante des Corona-Virus angesteckt haben, geht es wieder gut und sie haben die Infektion nach aktuellem Stand gut überstanden. Allerdings müssen entsprechend der Anweisung des Würzburger Gesundheitsamts ein gutes Dutzend Personen teilweise bis Anfang kommender Woche in Quarantäne bleiben, so dass die Basketball-Bundesliga das für Samstag angesetzte Spiel bei den Niners Chemnitz auf Antrag von s.Oliver Würzburg verlegt hat. Einen neuen Termin gibt es noch nicht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das am vergangenen Wochenende ausgefallene Frankenderby bei Brose Bamberg wird am 26. Januar um 19 Uhr nachgeholt.

Insgesamt gab es im Laufe der vergangenen Woche 15 positive PCR-Testergebnisse bei Spielern, Trainern, Betreuern und Trainingsspielern von s.Oliver Würzburg. Vier Spieler und drei Betreuer, die nicht infiziert waren, konnten sich am Montag aus ihrer Quarantäne als Kontaktperson freitesten und sind inzwischen wieder täglich im Trainingszentrum aktiv.

Nach aktuellem Stand wird s.Oliver Würzburg am 23. Januar mit dem Auswärtsspiel bei den Fraport Skyliners wieder in den Spielbetrieb einsteigen und dann zwei englische Wochen mit fünf Spielen innerhalb von 15 Tagen bestreiten, darunter die Heimspiele am 30. Januar gegen Alba Berlin und am 6. Februar gegen Brose Bamberg. Zuschauer sind dabei weiterhin nicht zugelassen. pw

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2