Würzburg. Wer am kommenden Samstag beim Heimspiel gegen die Hamburg Towers an der Seitenlinie stehen wird, ist noch offen. s.Oliver Würzburg ist bereits mit mehreren Kandidaten in Kontakt. "In unserer aktuellen sportlichen Situation sehen wir keine andere Möglichkeit, als zu handeln und dem Team neue Impulse zu geben. In den letzten Wochen konnten wir leider keine Entwicklung in eine positive Richtung mehr erkennen“, sagte Geschäftsführer Steffen Liebler.

