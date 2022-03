s.Oliver Würzburg: Großer Schritt gen Klassenerhalt

s.Oliver Würzburg – MLP Academics Heildelberg 97:77 (28:24, 24:15, 22:22, 23:16)

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Würzburg: Callison (19) , Hunt (17), Abu (15), Buford (15), Moller (14), Rodriguez (12), Hoffmann (3), Böhmer (2), Stanic (2), Albus.

Charles Callison war mit seinen 19 Punkten eine Säule, die den Heimsieg der Würzburger Bundesliga-Basketballer gegen Heidelberg trug. © Heiko Becker

Riesenerleichterung bei den Bundesliga-Basketballern aus Würzburg. Mit einem deutlichen 97:77-Heimsieg am Samstagabend vor 1687 Zuschauern in der „Tectake-Arena“ gegen die MLP Academics Heidelberg, machte s.Oliver Würzburg einen ganz großen Schritt in Richtung Klassenerhalt.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Drei Siege in Serie, das gelang den Würzburgern letztmals vor über zwei Jahren. Damals befand sich die Mannschaft des damaligen Headcoach Denis Wucherer noch auf Playoffkurs, bevor die Saison aufgrund der Corona-Pandemie abgebrochen werden musste. Seither lautet das Würzburger Motto, nach markanten Etat-Kürzungen, irgendwie mit vereinten Kräften den Standort in der Bundesliga zu halten. Vorige Saison gelang das mit Ach und Krach, mit neun Siegen nach 34 Spieltagen.

Diese Runde könnten es entspanntere letzte Wochen der Saison werden. Zumindest herrscht seit dieser Woche erstmal kollektive Erleichterung bei den Unterfranken nach zwei Siegen gegen direkte Abstiegskonkurrenten innerhalb von nur vier Tagen und nun drei Siegen in Folge. Nach dem 69:61-Sieg in Frankfurt, legten die „Baskets“ Saisonsieg Nummer acht nach. Gegen beide Konkurrenten wurde zudem der direkte Vergleich gewonnen.

Heidelberg defensiv schwach

Dabei brauchte es eine echte Energieleistung gegen äußerst aggressive, aber defensiv alles in allem zu schwache Heidelberger. Zum Ende eines engen Auftaktviertels, sorgte der Deutsch-Australier Craig Moller mit zwei Dreiern für die 28:24-Führung. Im zweiten Viertel zeigte der nachverpflichtete Center Abdul-Malik Abu den Würzburger Fans erstmals so richtig, was in ihm steckt, mit elf Punkten (insgesamt 15 im Spiel). Nach einer scheinbar komfortablen 52:39-Pausenführung, gerieten die „Baskets“ – wie so häufig in dieser Spielzeit – nach dem Seitenwechsel zunächst gehörig ins Wanken. Bis auf fünf Zähler kämpften sich der Aufsteiger aus Heidelberg binnen fünf Minuten heran (58:53), ehe Würzburgs Headcoach Sasa Fillipovski mit einer Auszeit die „Notbremse“ zog. Der Slowene schien die richtigen Worte gefunden zu haben. Die beiden US-Guards Charles Callison (19 Punkte insgesamt) und Cameron Hunt (17 Punkte, 7 Assists) übernahmen fortan in der Offensive und sorgten dafür, dass es mit einem 74:61 in die letzten zehn Minuten ging.

In einem zerfahrenen Schlussviertel, zeichnete sich schnell ab, dass es für die Heidelberger, die das Hinspiel mit 76:71 gewinnen konnten, diesmal nicht reichen sollte. Spätestens dann als mit Brekkott Chapman und Maximilian Ugrai gleich zwei Ex-Würzburger mit ihrem fünften Foul disqualifiziert wurden.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

„Ich bin zufrieden damit, dass wir bis zum Ende konzentriert geblieben sind und dass viele Spieler zu diesem Sieg beigetragen haben“, resümierte Filipovski nach dem 20-Punkte-Erfolg, dem fünften Sieg unter seiner Regie. „Wir sind kein Team für Highscore-Spiele und waren heute einfach defensiv nicht stark genug“, fasste Heidelbergs Coach Branislav Ignjatovic das Geschehene zusammen.

Noch zwei, drei Siege. . .

Bei noch neun ausstehenden Spielen, stehen die Vorzeichen nun recht deutlich, dass die Freundinnen und Freunde des Würzburger Basketballs sich auf eine weitere Saison in der Beletage des deutschen Basketballs freuen dürfen. Noch zwei, höchstens drei Siege müssten für den sicheren Ligaverbleib ausreichen.

In der aktuellen Form und nach den jüngsten „Big Points“ und drei Siegen Vorsprung sowohl auf Frankfurt als auch auf Gießen und damit den Abstiegsplätzen, ist der Klassenerhalt für Filipovskis Team, trotz der Ausfälle von Luciano Parodi (Muskel) und Aigars Skele (Sprunggelenk), zum Greifen nah.