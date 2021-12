s.Oliver Würzburg: Feiert Luciano Parodi am Sonntag sein Comeback?

s.Oliver Würzburg s.Oliver Würzburg: Am Ende teilt Wucherer kräftig aus

s.Oliver Würzburg – Fraport Skyliners Frankfurt 78:83 (25:21, 14:19, 21:24, 18:19) Würzburg: Gielo (15 Punkte/davon 2 Dreier), Rodriguez (15), Hunt (12/2), Johnson (10/1), Stanic (8), Moller (6/1), Skele (4), Buford (4), Albus (3/1), King (1), Hoffmann, Böhmer. Frankfurt: Badio (19/2), Cherry (19/2), Haarms (10), Schoormann (10/1), Wank (9/1), Moore (9/1), Brenneke (5), Donaldson (2). Zuschauer: 1818. Bröckelt die „Festung Turnhölle“ etwa bereits wieder? Nach vier Heimsiegen in Serie, in der Bundesliga und im BBL-Pokal, verlor s.Oliver Würzburg das Heimspiel gegen die Frankfurter Fraport Skyliners mit 78:83. Am Ende gab es Pfiffe aus dem Publikum und harte Worte von Headcoach Denis Wucherer in Richtung seiner Spieler. Nun geht es für die „Baskets“ mit drei Niederlagen im Rücken in die Länderspiele. Denis Wucherer hat als Spieler mehr gesehen und erlebt als die meisten, die dem orangenen Ball zugewandt sind. Auch als Trainer hat der 48-Jährige, mindestens in der Bundesliga, alle möglichen Situationen und Phasen einer Mannschaft einmal durchlebt. Die Miene und die klaren Worte des einstigen deutschen Nationalspielers auf der Pressekonferenz nach der Heimniederlage gegen Frankfurt ließen aber ohne viel Interpretationsspielraum erkennen, dass er mit der derzeitigen Phase überhaupt nicht einverstanden ist. Unstrittig ist das diesjährige Team weit talentierter als das im Vorjahr. In der vergangenen Saison wurde der Klassenerhalt gerade so geschafft. Ein Platz im sicheren Mittelfeld mit Blick auf die Playoff-Ränge ist aber auch in der Saison 2021/22 alles andere als ein Selbstläufer. Die unnötigen Niederlagen in der Fremde bislang und jetzt auch die vor 1818 Zuschauern in der s.Oliver Arena, sprechen derzeit für einen neuerlichen Abstiegskampf. „Wir wollen euch kämpfen sehen“, skandierte der Fanblock kurz nach Beginn des Schlussviertels. Würzburg lag zu dieser Zeit mit 60:68 im Rückstand. Nach einem guten Auftaktviertel, verpassten es die Unterfranken die zwischenzeitliche 7-Punkte-Führung (21:14) auszubauen. Stattdessen drehte der Gast aus Hessen die Partie und hielt Würzburg ab dem zweiten Viertel meist auf Distanz. {element} Ganz abzuschütteln war das Heimteam dennoch nie. Ob das an der Fragilität der Frankfurter, die mit einem Rumpfkader mit einer Acht-Mann-Rotation und ohne ihre „lebende Legende“ Quantez Robertson antraten lag, oder am Unvermögen der Hausherren? Wucherer befindet ganz klar Zweiteres. „In letzter Zeit schaffen wir es immer uns in den Eigenen zu Schießen“, beklagt der Coach und meint damit explizit die schwache nur 50-prozentige Trefferquote von der Freiwurflinie (7 von 15), die Harmlosigkeit im Fastbreak (nur einmal gepunktet nach einem Schnellangriff) und sage und schreibe acht Ballverluste alleine im letzten Viertel, als das Spiel noch einmal auf Messerschneide stand. „Einige der Ballverluste im letzten Viertel waren absolut haarsträubend und an Dummheit kaum zu übertreffen“, so das drastische Urteil Wucherers, der in seinem verbalen Rundumschlag auch noch einige Spieler, zwar nicht namentlich, aber dennoch recht direkt kritisierte. „Die Gefahr bei so einem Spiel vor einem Nationalmannschaftsfenster ist immer, dass der ein oder andere mit dem Kopf nicht mehr ganz da ist.“ Drei Würzburger Spieler gehen in dieser Woche auf Reisen. Center Filip Stanic für die deutsche Nationalmannschaft, Aufbauspieler Aigars Skele für die lettische und Center Tomasz Gielo für die polnische. Alle drei erwischten am Sonntag keinen Sahnetag. {furtherread} Aber auch die Bankspieler, die vor allem Ende des ersten und Anfang des zweiten Viertels auf dem Feld standen und daran beteiligt waren, dass Würzburg das Spiel entglitt, bekamen von Wucherer hinterher öffentlich einen mit. „Der ein oder andere schafft es auch nicht, in den Minuten die er hat, die Energie aufs Parkett zu bringen, die wir brauchen um von einem guten Start ins Spiel zu profitieren“. Dabei verwies Wucherer auf die „Plus-Minus-Statistik“. Kapitän Felix Hoffmann hatte in dieser zusammen mit Point Guard Kerron John mit jeweils Minus zwölf den mit Abstand schwächsten Wert. „So gewinnst du kein Spiel“, stellt Wucherer insgesamt gesehen auf die 40 Minuten Basketball rückblickend fest. Vieles scheint derzeit bei seiner Mannschaft vor allem Kopfsache zu sein. Vielleicht hilft die kurze Pause. Bis Freitag hat die komplette Mannschaft frei. Ab dann beginnt die Vorbereitung auf das Auswärtsspiel in Ludwigsburg. Ein Sorgenkind wird unfreiwillig auch die „Turnhölle“ selbst. Durch die verschärften Corona-Maßnahmen in Bayern darf die Halle bei den Heimspielen künftig erstmal nur noch zu 25 Prozent ausgelastet werden, was in der s.Oliver Arena 785 Plätze entspricht. Keine drei Wochen nach dem sensationellen 90:70-Sieg gegen Bayern scheinen die Würzburger Basketballer derzeit plötzlich mehr Probleme als Lösungen parat zu haben. Aber Denis Wucherer wird es schon richten. Wie immer in den letzten drei Jahren.

