s.Oliver Würzburg s.Oliver Würzburg: Erst nach Braunschweig, dann gegen Bamberg

Zwar müssen noch zwei Partien der Hinrunde nachgeholt werden, der Auswärtstrip an diesem Donnerstag markiert für s.Oliver Würzburg trotzdem die Halbzeit der laufenden BBL-Saison: Nach der vorgezogenen Begegnung des 24. Spieltags bei den Basketball Löwen Braunschweig werden die Unterfranken 17 von 34 Hauptrunden-Spielen absolviert haben. Frankenderby in der Arena Drei Tage später kommt es in der Würzburger tectake Arena zum Rückspiel des Frankenderbys der vergangenen Woche: Am Sonntag um 15 Uhr wird die ausgeruhte und bestens vorbereitete Mannschaft von Brose Bamberg zu Gast sein. Tickets gibt es seit Dienstag im Onlineshop. {element} Das Hinspiel gegen die junge Truppe der Basketball Löwen Braunschweig im Dezember war ein echter Krimi, der nach einer Würzburger 16-Punkte-Aufholjagd im vierten Viertel von Braunschweigs Nationalspieler David Krämer in allerletzter Sekunde durch einen Freiwurf zum Endstand von 86:87 entschieden wurde. {furtherread} Von ihren folgenden sieben Partien haben die Niedersachsen vier gewonnen und sich dadurch mit insgesamt sieben Siegen auf Rang zwölf der Tabelle verbessert. Ihre beiden letzten Niederlagen kassierten die Löwen, die wegen einer Verletzung seit Ende Dezember auf Topscorer Robin Amaize verzichten müssen, in Bayreuth und zuhause gegen Heidelberg, also gegen zwei Clubs aus der unteren Hälfte der Tabelle. Drittbester Angriff Zuletzt besiegten sie in eigener Halle die EWE Baskets Oldenburg mit 94:78 und stellen mit 87,2 erzielten Punkten pro Spiel den drittbesten Angriff der Liga. Dabei setzt der Club von NBA-Star Dennis Schröder weiterhin konsequent auf die Nachwuchsförderung: 51 Prozent der Spielminuten gehen zur Saisonhalbzeit an deutsche Spieler, das ist der Bestwert in der BBL vor den beiden anderen Würzburger Gegnern in dieser Woche, Alba Berlin und Brose Bamberg. Zuletzt haben die Niedersachsen einen fünften Import-Spieler verpflichtet, der ebenfalls das Label „Nachwuchstalent“ trägt. Bei seinem bisher einzigen Auftritt in Bayreuth setzte der 21-jährige Lette Arturs Zagas allerdings noch keine wirklichen Akzente. Nach dem Ausfall von Robin Amaize bleiben Braunschweigs spanischem Cheftrainer Jesus Ramirez jetzt noch deren vier Akteure, die in schöner Regelmäßigkeit zweistellig punkten: Martin Peterka (13,5 Punkte/48 Prozent Dreierquote), David Krämer (13,5 Punkte), Spielmacher Tookie Brown (12,5 Punkte/4,0 Assists) und der Ex-Würzburger Owen Klassen (10,9 Punkte/6,1 Rebounds) standen auch im Hinspiel an der Spitze der Löwen-Scorerliste und erzielten zusammen 60 der 87 Braunschweiger Zähler. Die Liveübertragung für Abonnenten auf magentasport.de beginnt am Donnerstag um 18.45 Uhr, Kommentator ist Arne Malsch. Nach der Rückkehr aus Braunschweig werden Headcoach Sasa Filipovski und sein Team vor dem Frankenderby am Sonntag in der tectake Arena nur zwei Trainingstage haben – die Partie steht damit unter umgekehrten Vorzeichen wie das Hinspiel am 26. Januar. Die Partie vor Wochenfrist war das letzte Pflichtspiel der Oberfranken, die damit elf Tage Zeit zur Regeneration und Vorbereitung haben. Eine klare Angelegenheit Das Auswärts-Derby war nach mehr als drei Wochen Corona-Zwangspause für s.Oliver Würzburg eine klare Angelegenheit für die Gastgeber, die vor gut 700 Zuschauern in der Brose Arena gleich mit einem 14:0-Lauf in die Partie starteten und sich am Ende deutlich mit 97:78 durchsetzten. Vor allem auf den großen Positionen waren die Bamberger überlegen – Power Forward Christian Sengfelder und die beiden Center Akil Mitchell und Martinas Geben kamen zusammen auf 51 Punkte und 21 Rebounds. Aktuell sind im Online-Shop noch Tickets für das Frankenderby verfügbar. Für den Zugang gilt die 2G-Plus-Regelung, in der gesamten Halle müssen durchgehend FFP2-Masken getragen werden. Aufgrund der geringen Nachfrage beim Heimspiel am Sonntag gegen Alba Berlin werden dieses Mal vor der Halle keine Antigen-Schnelltests angeboten.

