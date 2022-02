Selbst 103 Auswärtspunkte reichen nicht zum Sieg

Hamburg – Würzburg 113:103 (27:29, 33:25, 27:26, 26:23)

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Würzburg: Hunt (23), Parodi (18), Rodriguez (12), Stanic (12), Hoffmann (12), King (11), Moller (9), Albus (5), Böhmer (1).

Würzburg (r., Desi Rodriguez) verlor das Offensivspektakel in Hamburg. © Becker

Fünf Tage nach dem wichtigen Heimsieg gegen Brose Bamberg ist die nächste Überraschung nicht gelungen: Zum Auftakt des 21. Spieltags der Basketball-Bundesliga (BBL) musste sich s.Oliver Würzburg am Freitagabend nach einer intensiven Partie mit starken Trefferquoten auf beiden Seiten bei den Hamburg Towers mit 103:113 (54:60) geschlagen geben. Mann des Abends war Hamburgs Center Maik Kotsar, der auf 30 Punkte und zwölf Rebounds kam.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Auf Würzburger Seite erzielte Kapitän Felix Hoffmann in seinem 150. BBL-Spiel mit zwölf Punkten eine neue persönliche Bestleistung, Routinier Alex King versenkte an der Nordseeküste den 350. Dreier seiner Karriere.

Weiterhin ohne den am Knie verletzten William Buford und dieses Mal auch wieder ohne Aigars Skele, der sich im Training eine Verletzung am Sprunggelenk zugezogen hatte - auch bei der langen Dienstreise an die Nordseeküste musste Headcoach Sasa Filipovski wieder auf zwei Rotationsspieler verzichten. Das erwies sich aber zumindest im Angriff nicht als Problem: Mit dem neu gewonnenen Selbstvertrauen aus dem Sieg im Frankenderby lief bei s.Oliver Würzburg der Ball gut und sicher durch die Reihen, und im Abschluss kratzten die Gäste zwischenzeitlich an einer 80-prozentigen Trefferquote aus dem Feld.

Weil auch die Hamburger immer wieder gute Lösungen in der Offensive fanden und Center Maik Kotsar kaum zu stoppen war, entwickelte sich vor 1200 Zuschauern im Hamburger Inselpark eine hochklassige Bundesliga-Partie mit einer hohen Punkteausbeute und vielen sehenswerten Szenen. Passend zum weiteren Spielverlauf eröffnete Kotsar das Spiel mit seinem ersten Korbleger, alleine im ersten Viertel erzielte der Este ein Drittel seiner 30 Punkte.

Das sagt der Trainer

Sasa Filipovski, Headcoach von s.Oliver Würzburg sagte: „Für die Zuschauer in der Halle und am TV war es sicher ein sehr schönes und attraktives Spiel mit vielen Punkten auf beiden Seiten. Ich kann aber natürlich mit unserer Verteidigung nicht zufrieden sein. Wir mussten zwar wieder auf einige Spieler verzichten und haben im Angriff gut gespielt und den Ball sehr gut bewegt. Aber in der Verteidigung und beim Rebound hatten wir viele Probleme mit Hamburgs großen Spielern. Das war der größte Unterschied in diesem Spiel, außerdem haben die Hamburger Spieler von der Bank sehr gut gespielt. Daher Glückwunsch an Hamburg, die sehr guten Basketball gespielt haben und sehr gut gecoacht sind. Wir müssen weiter an den Grundlagen in der Verteidigung arbeiten.“

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3