Schlappe mit nur drei Gesunden

Aufgrund einer Krankheitswelle im Team standen der s.Oliver Würzburg Akademie in der Regionalliga Südost beim Playdown-Spiel in Vilsbiburg nur drei gesunde Spieler zu Verfügung. Nachdem die Heimmannschaft einem Antrag auf Spielverlegung nicht zugestimmt hat, sind die Unterfranken in Niederbayern daher mit zwei kranken Spielern angetreten, um einen Punktabzug im Abstiegskampf zu verhindern. Unter diesen Umständen war ein reguläres Spiel nicht möglich. Um die verbliebenen gesunden Spieler und die Akteure des Gegners zu schützen, spielten die Würzburger durchgehend mit FFP2-Masken. Die Baskets Vilsbiburg gewannen die Partie mit 209:39.

Im Kader der Regionalliga-Mannschaft sind 16 Spieler gemeldet, die meisten davon spielen gleichzeitig auch in der NBBL. Vier von ihnen standen unabhängig von der Krankheitswelle nicht zur Verfügung. Mit einer Ausnahme sind alle Spieler der JBBL-Mannschaft mit Doppellizenz bei verschiedenen Partnervereinen aktiv und wurden deshalb in der Regionalliga nicht eingesetzt.

Am Mittwoch vergangener Woche bat Headcoach Oliver Elling die Baskets Vilsbiburg wegen der Entfernung (280 Kilometer) zunächst um eine Spielverlegung oder einen Tausch des Heimrechts. Zu diesem Zeitpunkt war erst ein Spieler erkrankt. Bis Donnerstag hatten sich acht Spieler mit Grippe-Symptomen und teilweise hohem Fieber krank gemeldet, alle Corona-Tests waren aber negativ. Die Akademie hat von der Spielleitung die Auskunft erhalten, dass aufgrund einer Spielverlegung ohne Vorliegen eines positiven Corona-Tests nur mit Zustimmung des Gegners möglich sei.

Die Baskets Vilsbiburg wurden über die Situation informiert. Die Bitte auf Verlegung des Spiels wurde aber abgelehnt. Wäre Würzburg beim Sprungball nicht mit mindestens fünf Spielern angetreten, hätte das einen Spielverlust mit 0:20 sowie einen Punktabzug zur Folge gehabt. Die Akademie spielt in den RLSO-Playdowns um den Klassenerhalt und hat zum aktuellen Zeitpunkt zwei Punkte Vorsprung auf den Abstiegsplatz. Aus diesem Grund sind Headcoach Oliver Elling, die zu diesem Zeitpunkt verbliebenen drei gesunden Spieler und zwei kranke Spieler am Samstag nach Vilsbiburg gefahren und zum Spiel angetreten. Yulian Ramirez Montero stand beim Sprungball mit Fieber auf dem Feld und war nicht spielfähig. Deswegen beging der Spieler im ersten Viertel zwei unsportliche Fouls. Der zweite kranke Spieler, Luka Galic, hielt bis zur zweiten Hälfte durch, foulte dann aber im dritten Viertel aus. Die Baskets Vilsbiburg gewannen das Spiel am Ende mit 209:39. pm