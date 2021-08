s. Oliver Würzburg startet als Bundesligist mit neuem Ausrüster in die Saison

Basketball-Bundesligist s.Oliver Würzburg startet mit einem neuen Ausrüster in die BBL-Saison 2021/22: United Sports Brand Europe (USBE) liefert in den kommenden drei Jahren Trainings- und Spielkleidung der Traditionsmarke Spalding für die Spieler und Trainer.

Der Bundesliga-Club aus Unterfranken geht damit ein Stück weit „back to the roots“, denn bereits nach dem ersten Aufstieg im Jahr 2011 steckten die unterfränkischen Profis vier Jahre lang in Spalding-Trikots.

„Wir freuen uns über die langfristig angelegte Zusammenarbeit mit unserem neuen Ausrüster. Unsere neuen individualisierbaren Trikots von Spalding werden in der kommenden Saison einen starken Bezug zu Würzburg haben“, sagt Christian Dierl, Leiter Marketing und Vertrieb von s.Oliver Würzburg.

Spalding ist bereits seit 2007 und noch mindestens bis 2024 der offizielle Ball-Partner der easyCredit BBL. Der 1876 in Boston gegründete Sportartikelhersteller hat 1894 das erste offizielle Basketball-Spielgerät erfunden, 1972 den ersten Kunstleder-Basketball entwickelt und stellt seit fast vierzig Jahren den offiziellen Spielball der NBA. pw

