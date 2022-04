Mit Rekord gegen Restzweifel

Sechs Spiele zwischen Karsamstag und Anfang Mai – so sieht der Spielplan auf der Zielgeraden der Basketball-Bundesliga-Hauptrunde für s.Oliver Würzburg aus. Los geht es am Osterwochenende mit dem Auswärtsspiel des 31. Spieltags bei den akut abstiegsgefährdeten Jobstairs Gießen 46ers. Mit einem Auswärtssieg – es wäre der siebte Erfolg in Serie und damit ein neuer Klub-Rekord innerhalb einer Saison – könnte s.Oliver Würzburg die allerletzten Restzweifel am Klassenerhalt endgültig beseitigen und die Position hinter den verbliebenen Playoff-Kandidaten festigen. Sprungball in der Sporthalle Gießen-Ost ist am Samstag um 20.30 Uhr, die Partie wird für Abonnenten wie immer live auf magentasport.de übertragen.

„Best of the Rest“ - so lässt sich die tabellarische Situation des drittbesten Rückrunden-Teams der Liga (acht Siege aus den letzten elf Spielen) auf Rang elf derzeit wohl am treffendsten beschreiben. Rein rechnerisch ist der Klassenerhalt auch nach dem 30. Spieltag am Dienstag und Mittwoch zwar immer noch nicht endgültig in trockenen Tüchern, tatsächlich geht es in den verbleibenden sechs Partien für Headcoach Sasa Filipovski und sein Team aber hauptsächlich darum, die aktuelle Erfolgswelle weiter zu reiten und noch so viele Spiele wie möglich zu gewinnen.

„Oben bleiben“ wollen die Würzburger mit einem Sieg in Gießen. © Becker

Sicher ist inzwischen, dass das aktuelle Schlusslicht Fraport Skyliners (sechs Siege) bei verbleibenden vier Spielen in der Tabelle nicht mehr an s.Oliver Würzburg vorbei ziehen kann. Die 46ers aus Gießen auf dem vorletzten Tabellenplatz haben ebenfalls erst sechs Siege auf dem Konto, aber noch sieben Spiele vor der Brust – theoretisch haben die Mittelhessen also noch die Chance, mit insgesamt 13 Erfolgen in der Endabrechnung besser dazustehen als die Unterfranken (elf Siege).

Im Falle eines Würzburger Erfolgs am Karsamstag kann das nicht mehr passieren – dann hätte s.Oliver Würzburg nach dem deutlichen Heimsieg im Hinspiel (82:69 am 31. Oktober) die Mittelhessen durch den gewonnenen direkten Vergleich wie in der vergangenen Spielzeit hinter sich gelassen.

Mitten in Niederlagenserie

Nach ihrem sportlichen Abstieg vor einem Jahr erhielten die JobStairs GIESSEN 46ers nach dem Verzicht von ProA-Vizemeister Bayer Giants Leverkusen zum dritten Mal nach 2009 und 2012 eine Wildcard und blieben der BBL erhalten. Auch in der laufenden Spielzeit steckt der Traditionsclub aus Mittelhessen trotz vieler guter Ergebnisse in den ersten Wochen der Saison seit einer acht Spiele dauernden Niederlagenserie am Ende der Hinrunde mitten drin im Abstiegskampf.

Weiter geht es für Würzburg am Mittwoch mit dem Nachholspiel bei den Niners Chemnitz.