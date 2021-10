„Mit Ach und Krach noch zehn Spieler“

Eigentlich müsste Würzburgs Trainer Denkis Wucherer derzeit recht zufrieden sein, denn die Leistungen seiner Mannschaft in der noch jungen Saison waren mehr als ordentlich – mit Ausnahme der zweiten Hälfte beim BBL-Auftakt in Crailsheim. In den folgenden Spielen im Pokal gegen den Syntainics MBC aus Weißenfels (Pokal) und gegen die EWE Baskets aus Oldenburg (Bundesliga) hinterließ die Mannschaft einen deutlich stärkeren Eindruck als in der Vorsaison. Damals war man nur hauchdünn am durchaus möglichen Abstieg in der 2. Liga vorbei geschrammt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dass Wucherer aber einen alles andere als wirklich zufriedenen Eindruck macht, liegt am unglaublichen Verletzungspech, das die „Baskets“ bereits wieder ereilt hat. „Ich komme mit Ach und Krach noch auf zehn einsatzfähige Spieler“, sagte er gegenüber Journalisten nach dem Training am Donnerstag.

Das Leid mit den Kreuzbändern

Der Reihe nach: Im Januar zog sich Center Justin Sears eine schwere Knieverletzung zu, die für ihn das Ende der Saison 2020/21 bedeutete. Für die Spielzeit 2021/22 war Sears dann allerdings wieder fest eingeplant, doch dann verletzte sich der 27-Jährige im Juli während der Reha-Phase erneut schwer am Knie. Ob er in dieser Saison überhaupt noch einmal auf dem Parkett stehen wird, steht derzeit noch in den Sternen.

Als „Ersatz“ für Sears wurde Nico Carvacho verpflichtet. Der zeigte im Pokalspiel gegen den MBC eine bärenstarke Leistung, doch dann verletzte er sich ohne Einwirkung eines Gegenspielers ebenfalls am Knie. Die genaue Diagnose steht immer noch aus, da das Knie auch jetzt noch arg geschwollen ist. „Es verdichten sich allerdings die Anzeichen, dass Nico Carvacho uns in dieser Saison nicht mehr zur Verfügung stehen wird“, sagt Wucherer. „Das Kreuzband ist auf jeden Fall in Mitleidenschaft gezogen worden. Wir müssen davon ausgehen, dass er mindestens ein halbes Jahr oder sogar noch länger nicht spielen kann.“ Natürlich sei man bereits auf der Suche nach einem neuen Center, „getan hat sich in dieser Sache aber bislang noch nichts.“

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Nur Wunderheilung kann helfen

In der Vorbereitungszeit auf die Saison fehlte Luciano Parodi, der zweite Würzburger Neuzugang aus Südamerika, wegen eines Muskelfaserrisses längere Zeit. Immerhin war er zum Saisonauftakt einsatzbereit. Gegen den MBC zeigte der Point Guard aus Uruguay wie auch Carvacho eine bärenstarke Leistung. Doch seitdem hat er nicht mehr trainieren können, weil sich sein Knie entzündet hat. Vermutlich handelt es sich dabei um eine Folge des Muskelfaserrisses aus der Vorbereitungszeit. „Ich gehen nicht davon aus, dass Parodi am Samstag spielen kann – außer es geschieht eine Wunderheilung“, so Wucherer.

Als ob diese Hiobsbotschaften für das Würzburger Team nicht schon genug wären, hat sich in dieser Woche ein weiterer Spieler verletzt: Alex King ist im Training umgeknickt. „Ob er uns am Samstag helfen kann oder nicht, kann ich noch nicht sagen“, erklärt Wucherer.

Das sind natürlich keine guten Voraussetzungen für das Bundesliga-Spiel am heutigen Samstag beim Sytainics MBC in Weißenfels, den man ja zwei Wochen zuvor im Pokal überraschend klar bezwungen hat. „Natürlich wollen wir den Schwung aus den letzten beiden gewonnenen Partien mitnehmen“, macht Wucherer trotz der Verletztenmisere eine Aussage, mit der er Optimismus verbreiten will. Aber er weiß natürlich auch, dass die Aufgabe beim MBC deutlich schwerer wird als vor zwei Wochen, als der Gegner wegen eines vorigen Spieles noch etwas müde Beine hatte, während die Würzburger ausgeruht in die Begegnung gehen konnten. „Die Vorzeichen sind dieses Mal anders. Zuletzt hat der MBC den Crailsheimern zu Hause 116 Punkte eingeschenkt. Das sagt natürlich viel über die Stärke der Weißenfelser aus“, so Denis Wucherer.