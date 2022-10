MBC bringt eine Menge Erfahrung mit

Fünf Tage nach dem wichtigen Auswärtserfolg bei den Basketball Löwen Braunschweig wollen die Würzburg Baskets einen gelungenen Saisonauftakt perfekt machen und den ersten Sieg vor eigenem Publikum einfahren: Am Samstag um 18 Uhr ist der Syntainics MBC zur Partie des dritten BBL-Spieltags in der „tectake-Arena“ zu Gast. Beim Gastspiel der Wölfe haben alle Dauerkarten-Inhaber unter dem Motto „Bring your friends“ die Möglichkeit, zwei zusätzliche Tickets kostenlos im Onlineshop zu buchen und damit zwei Menschen einen Turnhöllen-Besuch zu schenken.

Am ersten Spieltag mussten beide Kontrahenten eine deutliche Niederlage hinnehmen: Die Würzburg Baskets unterlagen am vergangenen Samstag zuhause gegen das Spitzenteam aus Bonn, der MBC musste fast zeitgleich beim Playoff-Anwärter in Hamburg antreten. Nachdem die Wölfe am zweiten Spieltag nicht im Einsatz waren, hat ihr Cheftrainer Igor Jovovic das Auswärtsspiel in der Würzburger Turnhölle zum „Charaktertest“ für seine Spieler erklärt: „Die Aufgabe in Würzburg, das mehrere Spieler mit Stärken in Eins-gegen-eins-Situationen hat, wird um keinen Deut einfacher werden als die in Hamburg“, wird er im Vorbericht auf der MBC-Webseite zitiert.

Stanley Whittaker (r.) muss sich mit den Baskets am Samstag gegen den MBC durchsetzen. © Heiko Becker

An mangelnder BBL-Erfahrung der Wölfe lag es nicht: Der inzwischen 40 Jahre alte Tremmell Darden ist im Sommer aus Ludwigsburg zu seinem ehemaligen Arbeitgeber zurückgekehrt, der ehemalige Liga-MVP John Bryant (35 Jahre) ist neuer MBC-Kapitän, und mit Lamont Jones kam ein Neuzugang, der die Liga schon aus seiner Zeit bei den Fraport Skyliners kennt. Auf den deutschen Positionen kommen Center Martin Breunig, Kostja Mushidi und Sergio Kerusch zusammen auf mehr als 400 easyCredit BBL-Spiele.

Erfahrung aus vier euopäischen Ligen bringt Shooting Guard Kris Clyburn mit, und der neue Spielmacher der Wölfe ist ein slowakischer Nationalspieler: Mario Ihring war mit 19 Zählern der erfolgreichste Punktesammler beim Saisonauftakt in Hamburg. Beim Blick auf die bisherigen Duelle beider Klubs fällt auf, dass die Wölfe fast immer gern gesehene Gäste in der tectake ARENA waren: Im Weißenfelser Wolfsbau ist die Bilanz ausgeglichen (jeweils vier Siege), in der Würzburger Turnhölle stehen für die Gastgeber nach insgesamt acht Begegnungen in Liga und Pokal sechs Heimsiege zu Buche.

In der vergangenen Spielzeit gelang den Würzburg Baskets im Pokal-Achtelfinale gegen den Syntainics MBC zum ersten Mal der Einzug in die nächste Runde, und auch das easyCredit BBL-Heimspiel Ende April endete mit einem zweistelligen Erfolg.

Eine Woche später geht es für die Baskets mit einem Heimspiel im Achtelfinale des BBL-Pokals weiter: Am 15. Oktober (Samstag, 20:30 Uhr) geht es gegen Oldenburg um den Einzug ins Viertelfinale. pw

Info: Die Partie wird für Abonnenten ab 17.45 Uhr live auf magentasport.de übertragen.