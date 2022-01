Bamberg – Würzburg 97:78

„Ich hoffe, wir können zeigen, was wir trainiert haben.“ Das sagte Würzburgs Headcoach Sasa Filipovic vor dem Auswärtsspiel am Mittwochabend in Bamberg. Diese Hoffnung erfüllte sich nicht. Die Bürde der über dreiwöchigen Corona-Zwangspause des Basketball-Bundesligisten wog zu schwer. Über weite Strecken des Frankenderbys in Bamberg sah man, dass s.Oliver

...