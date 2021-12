Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Basketball - s.Oliver Würzburg ist sowohl an Silvester als auch am 2. Januar in der Bundesliga gefordert / Gegner sind im Vorteil Jahreswechsel mehr im Bus als auf einer Party

Haben die Würzburger Basketballer kapiert, wo es lang geht? Seit knapp zwei Wochen gibt der neue Trainer Sasa Filipovski die Richtung vor. In zwei Spielen binnen drei Tagen wollen die „Baskets“ nun Boden im Abstiegskampf gutmachen. © Heiko Becker