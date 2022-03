Hier prallen zwei Serien aufeinander

Die einen wollen mit dem vierten Sieg in Folge den Abstand zu den Abstiegsplätzen ausbauen, die anderen nach zwei Niederlagen im Kampf um die Playoff-Plätze zurück in die Erfolgsspur: s.Oliver Würzburg ist am 27. Spieltag der Basketball-Bundesliga beim Tabellensiebten BG Göttingen zu Gast. Die Gastgeber mussten zuletzt einige Rückschläge hinnehmen, gehen aber aufgrund ihrer Heimstärke als Favorit in die Begegnung.

Blickt man nur auf die zurückliegenden zehn BBL-Spiele, die beide Kontrahenten bestritten haben, dann erwartet die Zuschauer in der Halle und an den elektronischen Endgeräten eine ausgeglichene Partie: Jeweils fünf Siege und fünf Niederlagen stehen sowohl für Würzburg als auch für Göttingen in diesem Zeitraum zu Buche. Das liegt daran, dass die Unterfranken sich deutlich im Aufwind befinden und mit drei Siegen in Serie, darunter der erste Auswärtserfolg nach fast einem Jahr in Frankfurt, die beiden Abstiegsränge der easyCredit BBL-Tabelle vorerst hinter sich gelassen haben.

Schwer getan

Kein Durchkommen war im Hinspiel der Würzburger (hier Desi Ridriguez) gegen Göttingen. Am Sonntag wollen die Unterfranken in der Universitätsstadt den Spieß rumdrehen. © Heiko Becker

Die Veilchen aus Göttingen dagegen taten sich in ihren jüngsten drei Partien enorm schwer: Beim letzten Heimsieg vor zwei Wochen brauchten sie gegen nur sechs einsatzfähige Bayreuther Spieler nicht nicht nur eine Verlängerung, sondern auch einen Last-Minute-Treffer ihres Go-To-Guys Kamar Baldwin, um sich mit 93:92 gegen die Oberfranken durchzusetzen. Es folgte eine ebenso knappe Niederlage in Oldenburg und vor zwei Tagen eine 70:82-Schlappe im Nachhol-Heimspiel gegen die MLP Academics Heidelberg, die ihrerseits vier Tage zuvor in der Würzburger „tectake-Arena“ mit 97:77 klar das Nachsehen hatten.

Das Hinspiel war die Premiere von Sasa Filipovski als Würzburger Headcoach, und dank der besseren Schlussphase setzte sich die Göttinger kurz vor dem Jahreswechsel mit 86:79 (44:42) in der „tectake-Arena“ durch. Bester Werfer der Veilchen war damals Spielmacher Stephen Brown (12,1 Punkte / 4,9 Assists pro Partie), aktuell neben Topscorer Kamar Baldwin (19,8 Punkte - Platz 3 in der Liga), Jake Toolson (12,5 Punkte / 46 Prozent Dreierquote) und Nachverpflichtung Harald Frey (10,7 Punkte / 46 Prozent Dreierquote) einer von vier zweistelligen Punktesammlern im Göttinger Trikot.

Die besten Dreier-Werfer

Im Vergleich zum Hinspiel ebenfalls neu im BG-Kader ist Power Forward Nate Grimes, der die Rebound-Statistik der Gastgeber deutlich aufgebessert hat (5,6 Rebounds pro Spiel). Mit Harper Kamp war zuletzt einer ihrer erfahrensten Spieler wegen einer Oberschenkelverletzung zum Zuschauen verurteilt. Ein interessanter Aspekt zeigt sich beim Blick auf die Teamstatistiken der Liga: Göttingen hat aktuell die beste Dreierquote aller 18 Teams (37,8 Prozent), gleichzeitig aber die schwächste Trefferquote innerhalb der Drei-Punkte-Linie (50,3 ).

In der Gesamtbilanz liegt s.Oliver Würzburg (inklusive eines Heimsiegs im DBB-Pokal 2010) nach 15 Pflichtspiel-Begegnungen beider Clubs noch knapp mit acht zu sieben Erfolgen vorne, Göttingen hat allerdings die letzten drei Spiele gewonnen.

In der „Sparkassen Arena“ konnten die Veilchen sogar die letzten fünf Partien für sich entscheiden. Der einzige unterfränkische Auswärtssieg bei den Niedersachsen ist mehr als zehn Jahre her, er gelang s.Oliver Würzburg in der Saison 2011/2012 mit 63:53.

