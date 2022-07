Heimspiele für Baskets und Merlins

Zum zweiten Mal in Folge ein Heimspiel im Achtelfinale des Magenta Sport BBL Pokals: s.Oliver Würzburg empfängt in der ersten Pokalrunde Mitte Oktober die EWE Baskets Oldenburg. Auch Vorjahresfinalist Hakro Merlins Crailsheim startet mit einem Heimspiel in den Pokalwettbewerb. Gegner sind die Niners aus Chemnitz.

Das Topspiel der ersten Runde steigt in Berlin, wo Alba auf den Vorrundenzweiten der vergangenen Saison, die Telekom Baskets Bonn, trifft.

Alle Partien der ersten Runde auf einen Blick: Brose Bamberg – FC Bayern München, Hamburg Towers – MHP Riesen Ludwigsburg, medi Bayreuth – Syntainics MBC, Basketball Löwen Braunschweig – MLP Academics Heidelberg, BG Göttingen – ratiopharm Ulm, Alba Berlin – Telekom Baskets Bonn, Hakro Merlins Crailsheim – Niners Chemnitz.