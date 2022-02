Gewappnet sein gegen diese Offensiv-Wucht

Bevor das zweite Länderspiel-Fenster der Saison mit dem Top Four-Wochenende im BBL-Pokal beginnt und mit Luciano Parodi (Uruguay) und Craig Moller (Australien) zwei Nationalspieler von s.Oliver Würzburg durch die Weltgeschichte reisen, stehen noch Spiele gegen zwei Spitzenteams der Liga auf dem Programm: Am Mittwoch um 19 Uhr ist der Tabellenzweite Telekom Baskets Bonn mit drei ehemaligen Würzburgern in der „tectake-Arena“ zu Gast, exakt 48 Stunden später wird das Auswärtsspiel des zwölften Spieltags der Basketball-Bundesliga beim Tabellendritten ratiopharm Ulm nachgeholt.

Beim Heimspiel gegen die Rheinländer sind zum ersten Mal seit November wieder 50 Prozent Kapazität und damit 1570 Zuschauer in der „Turnhölle“ zugelassen. Alle Dauerkarten haben daher Gültigkeit, Rest-Tickets gibt es im Online-Shop.

Würzburgs Filip Stanic möchte sich im Heimspiel gegen Bonn am Mittwoch (hier eine Szene aus dem Hinspiel) öfter so in Szene setzen wie hier. © Heiko Becker

Skyler Bowlin (2018 bis 2020), Tyson Ward (2020/2021) und Leon Kratzer (2017/2018) sind die drei Bonner Spieler, die in der Vergangenheit auch schon das Trikot von s.Oliver Würzburg getragen haben. Der inzwischen 32 Jahre alte Bowlin ist nicht nur einer der erfahrensten Spieler im Kader des finnischen Cheftrainers Tuomas Iisalo. Er gehört auch zu den Leistungsträgern: Nach einer Verletzungspause meldete sich „Sky“ am vergangenen Sonntag beim klaren Bonner Auswärtssieg in Braunschweig rechtzeitig vor der Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte mit 19 Punkten und fünf erfolgreichen Drei-Punkte-Würfen zurück.

Der 95:77-Erfolg in der „Volkswagen Halle“ war gleichzeitig die erste Partie der Telekom Baskets, in der Parker Jackson-Cartwright nicht zweistellig punktete. Der quirlige Spielmacher ist klarer Anwärter auf den MVP-Titel der BBL, liegt mit 18,6 Punkten auf Rang drei, mit 2,0 Ballgewinnen auf Platz zwei und mit 7,6 Assists an der Spitze der Spielerstatistiken und gehört auch beim Effektivitätswert seit dem Auswärtssieg der Rheinländer in Berlin beim Saisonauftakt zu den Top 3 der Liga.

Rookie ist erwachsen geworden

Center Michael Kessens, Power Forward Justin Gorham und die beiden Ex-Crailsheimer Jeremy Morgan und Javontae Hawkins sind vier weitere Akteure, die im Schnitt zwischen 9,2 und 13,4 Punkten pro Partie auflegen. Tyson Ward überzeugte die Bonner mit seiner Rookie-Saison bei s.Oliver Würzburg – bei den Telekom Baskets ist der 24-Jährige mit sieben Punkten, vier Rebounds und 1,1 Steals in 19 Minuten Spielzeit einer der wichtigen Rollenspieler. Der dritte Ex-Würzburger Leon Kratzer steuert solide 6,4 Punkte und 5,8 Rebounds zu den Bonner Erfolgen bei.

Die Rheinländer erzielen mit 87,7 pro Partie die meisten Punkte aller BBL-Teams und haben neun ihrer 15 Siege in eigener Halle geholt. Auswärts sieht ihre Bilanz mit vier Niederlagen aus zehn Spielen nicht ganz so erfolgreich aus. Nach insgesamt 19 Begegnungen in der BBL hat s.Oliver Würzburg mit zehn Siegen noch knapp die Nase vorn, die letzten beiden Partien gingen an den Tabellenzweiten.

Ein Spiel und einen Sieg weniger auf dem Konto als die Bonner hat ratiopharm Ulm auf Rang drei der Tabelle – das am 22. Dezember wegen eines Europokalspiels der Schwaben ausgefallene Heimspiel gegen s.Oliver Würzburg wird am Freitag um 19 Uhr in der „ratiopharm arena“ nachgeholt. Im „7Days EuroCup“ sind die Ulmer mit sechs Siegen aus 13 Partien in der Gruppe B auf dem Weg Richtung Achtelfinale, in der Liga haben sie zehn ihrer letzten zwölf Spiele gewonnen. pw

