Gesucht: Die „1“ am Main

Die einen, nämlich die Fraport Skyliners aus Frankfurt, sind in der Tabelle 14., die anderen, also s.Oliver Würzburg, gar nur 15. Und doch geht es bei diesem Duell um die basketballerische „Vorherrschaft“ am Main. Zumindest sehen viele Fans das so.

Für Würzburg ist das heutige Mainderby um 19 Uhr bereits das dritte Heimspiel innerhalb von sechs Tagen. Für Frankfurt ist es das letzte Bundesliga-Auswärtsspiel unter Headcoach Sebastian Gleim. Der 36-Jährige übernimmt in der kommenden Spielzeit das sportliche Ruder bei den Hakro Merlins Crailsheim. Die Hessen waren zuletzt von Verletzungssorgen geplagt. Am Mittwoch in Bayreuth fehlten Michael Kessens, Bruno Vrcic, Len Schoormann, Konstantin Konga, Richard Freudenberg und Joshua Bonga.

Am Sonntag, 9. Mai, hat Würzburg dann bereits das nächste Heimspiel. In der letzten Partie der Saison geht es gegen das als Absteiger feststehende Team aus Vechta. ptt