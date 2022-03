Gesamtleistung der Würzburger hat zu viele Defizite

s.Oliver Würzburg – Ulm 76:88 (21:17, 25:30, 14:13, 16:28)

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Würzburg: Rodriguez 20, Stanic 17, Callison 17, Abu 7, Hunt 5, Skele 4, Albus 2, Moller 2, Buford 2, Hoffmann.

Gut 34 Minuten lang spielten s.Oliver Würzburg am Freitagabend vor 1687 Zuschauern in der Würzburger „Tectake-Arena“ im Stile eines Playoff-Kandidaten. Die letzten sechs Minuten in der lange umkämpften und engen Partie gegen ratiopharm Ulm sahen die Unterfranken dann allerdings auch wie ein Team aus, das zu Recht auf Platz 16 der Basketballbundesliga steht. Dank eines 14:0-Lauf im Schlussviertel siegten die Ulmer letztlich klar mit 76:88.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Als der US-Aufbauspieler Charles Callison acht Minuten vor Ende seine zwei Freiwürfe zum 66:63 verwandelte, schien für die Würzburger der sechste Saisonsieg durchaus in greifbarer Nähe zu sein. Der Tabellendritte aus Ulm mühte sich, wie schon beim knappen 92:86-Hinspielsieg vor drei Wochen gegen die Mannschaft von Cheftrainer Sasa Filipovksi redlich ab. Der Slowene nutzte die zweiwöchige Länderspielpause, um die Spieler auf die wichtigen Wochen im Abstiegskampf einzuschwören und vor allem um die beiden Nachverpflichtungen Charles Callison und Abdul-Malik Abu ins Team einzubauen. Callison, der nach zwei schwachen Spielen vor der Länderspiel-Pause, nun erstmalig in der Starting Five ran durfte – anstelle des als siebten Ausländer pausierenden Luciano Parodi (kehrte nach seiner Länderspielreise mit Uruguay erst am Mittwoch nach Würzburg zurück) – zeigte mit 17 Punkten und vier Assists eine stark verbesserte Leistung.

Der neue Center Abu präsentierte sich bei nur zwölf Minuten Einsatzzeit und sieben Punkten, bei seinem Debüt unauffällig. Ihm stahl an diesem Abend überraschend sein Center-Kollege Filip Stanic die Show. Der 24-Jährige machte das Spiel seines Lebens, mit am Ende überragenden 17 Punkten und 15 Rebounds in knapp 25 Minuten. Den historischen Bundesliga-Bestwert in der Rebound-Statistik brachte der gebürtige Berliner (nach zehn Rebounds in Halbzeit eins) zwar nicht mehr ins Wanken – den hält immer noch Olume Oyediji, mit 23 Rebounds im Jahr 2000 im Trikot der DJK s.Oliver Würzburg – aber immerhin sorgte Stanic im dritten Viertel für eine ungewöhnliche Spielunterbrechung. Nach einem krachenden Dunking des 2,06 Meter Kraftpaket zum zwischenzeitlich 57:50 wackelte die Korbanlage dermaßen, dass sie anschließend minutenlang neu ausgerichtet werden musste.

Dreierquote ist zu gering

Würzburgs Trainer Filipovski darf man mittlerweile mit Fug und Recht zugute halten, dass er einzelne Spieler des Kaders immer wieder zu individuellen Bestleistung bringt. Im vorigen Spiel machte der US-Amerikaner Desi Rodriguez mit sensationellen 41 Punkten auf sich aufmerksam. Diesmal gelangen dem New Yorker immerhin 18 Punkte, 16 davon in der ersten Hälfte. Die Gesamtleistung der Mannschaft hatte dann aber doch zu viele Defizite, um gegen eines der besten Teams der Liga 40 Minuten lang zu bestehen. „Mit einer Dreierquote von 25 Prozent ist es auch schwierig, ein Spiel zu gewinnen. Außerdem hatten wir einige schwierige Ballverluste, die zu Ulmer Fastbreaks geführt haben“, analysierte Filipovski nach dem Spiel, der sich auch mit der Defensivarbeit gegen die individuell stark besetzten Ulmer nicht zufrieden zeigte. „Wir müssen anerkennen, dass Ulm heute besser war und weiter arbeiten.“

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Es gibt aber auch gute Nachrichten aus dem Würzburger Lager, abgesehen von der über weite Strecken starken Vorstellung: Erstmals seit Wochen konnte der Coach wieder auf den kompletten Kader zurückgreifen, wenngleich Craig Moller (war für Australien im Einsatz) und Parodi aufgrund ihrer Reisestrapazen nur bedingt einsatzbereit waren. „Ich bin glücklich über den Sieg, weil Würzburg gut spielt und hier in ihrer Halle noch einige Gegner schlagen wird“, ist sich Ulms Trainer Jaka Lakovic sicher. Die nächste Gelegenheit für einen Heimsieg bietet sich für die Würzburger bereits am kommenden Samstag gegen die Crailsheim Merlins.