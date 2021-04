Fünf Spiele in elf Tagen

Mit fünf Spielen innerhalb von nur elf Tagen hat es der Endspurt in der Bundesliga-Hauptrunde für das Team von s.Oliver Würzburg ganz schön in sich. Das wegen einer Corona-Quarantäne bei den Fraport Skyliners verlegte Heimspiel vom 28. Spieltags wird nun am Freitag, 7. Mai, um 19 Uhr) nachgeholt. Nach dem letzten Auswärtsspiel bei den Basketball Löwen Braunschweig (Donnerstag, 29. April, 19 Uhr) endet die Saison 2020/2021 für s.Oliver Würzburg mit vier Heimspielen in Folge zwischen dem 2. und 9. Mai.

Die restlichen Termine

Mittwoch, 21. April, 19 Uhr: Heimspiel gegen Brose Bamberg. – Freitag, 23. April, 19 Uhr: Auswärtsspiel bei den Hamburg Towers. – Donnerstag, 29. April, 19 Uhr: Auswärtsspiel bei den Basketball Löwen Braunschweig. – Sonntag, 2. Mai, 20.30 Uhr: Heimspiel gegen Alba Berlin. – Mittwoch, 5. Mai, 20.30 Uhr: Heimspiel gegen die Niners Chemnitz. – Freitag, 7. Mai, 19 Uhr: Heimspiel gegen die Fraport Skyliners Frankfurt. – Sonntag, 9. Mai, 15 Uhr: Heimspiel gegen Rasta Vechta. pw