Filipovskis Tänzchen – einfach erstklassig

Der Slowene Sasa Filipovski gehört unter den Basketballtrainern eher zu den introvertierten Persönlichkeiten. Klar, am Spieltag coacht auch er leidenschaftlich – aber immer mit Stil und nie zügellos. Sein Start in Würzburg im Dezember wurde vom Umfeld mit reichlich Skepsis beäugt. Schließlich trat er in die doch recht großen Fußstapfen, des in Würzburg zeitweise sehr erfolgreichen und stets überaus beliebten Denis Wucherer.

Am späten Sonntagnachmittag folgte dann der große Gefühlsausbruch des Headcoaches von s.Oliver Würzburg und die gebührende Anerkennung der Fans. Anders als üblich durfte nicht der MVP, also der beste Spieler der Partie, zusammen mit dem Hallensprecher die sogenannte „Humba“ mit den Fans anstimmen. Das war diesmal Chefsache. Filipovski wirkte gelöst, aber immer noch ein klein wenig verlegen, ob des großen Zuspruchs von den Rängen. Er hat nämlich jetzt fast vollbracht, was zwischendurch gehörig ins Wanken geriet: Den Würzburger Basketball in der Bundesliga zu halten.

Mit dem 81:71-Sieg vor 2014 Zuschauern in der „Tectake-Arena“ gegen das Überraschungsteam der Saison und heißen Playoff-Anwärter Niners Chemnitz, feierten die Würzburger ihren fünften Sieg in Serie und ihren zehnten insgesamt in dieser Saison. Der Klassenerhalt der „Baskets“ nimmt nun immer deutlichere Konturen an.

Der Erfolg gegen die Sachsen war allerdings ein ganz hart erkämpfter. Chemnitz, das vergangenen Spieltag den Deutschen Meister Alba Berlin zuhause mit 81:64 in die Knie zwang, setzte auch gegen die Unterfranken auf ihre gewohnt aggressive Verteidigung. Das Team von Filipovski schien gut auf den Gegner eingestellt und fand sich gegen die druckvolle Defense der Niners schnell zurecht. Wieder mit auf dem Parkett stand bei den Würzburgern, nach wochenlanger Pause der uruguayische Point Guard Luciano „Nano“ Parodi. Die große Show bot aber, wie so oft in dieser Spielzeit, ein anderer Guard: Cameron Hunt, der 24-jährige Texaner, erzielte bereits zur Pause, in die s.Oliver Würzburg mit einer 43:39-Führung ging, 15 Punkte und zeigte sich auch in der Defensive mit vielen Ballgewinnen hellwach.

17 Führungswechsel

Nach dem Seitenwechsel ging es intensiv weiter. Insgesamt erlebten die Zuschauer 17 Führungswechsel. Entscheidend waren am Ende einer knappen Partie, die Würzburger Stärke beim Rebound (41:30 hieß es in dieser Statistik am Ende) und die Chemnitzer Schwäche jenseits der Dreierlinie. Nur vier von 26 Dreipunkteversuchen der Gäste fanden ihr Ziel. Würzburg traf von „draußen“ doppelt so häufig. Für die Entscheidung des Spiels sorgte eine Eins-gegen-Eins-Situation, in der Cameron Hunt mit bemerkenswerter Leichtigkeit zum Korb zog und mit seiner linken Hand den Korbleger zum 77:71 exakt 41 Sekunden vor Schluss erzielte, mit seinen Punkten 21 und 22. Zweistellig punkteten auch der wiedererstarke William Buford (15 Punkte), der sich von seinen Verletzungen nun vollständig erholt hat, ebenso wie der Deutsch-Australier Craig Moller (15). Parodi kam bei seine knapp 20-minütigen Comeback immerhin auf fünf Punkte – darunter ein ganz wichtiger „Dreier“ im Schlussviertel – und drei Korbvorlagen.

„Es war sehr schwer für uns. Chemnitz hat eine wirklich sehr gute Mannschaft“, sagte Filipovski nach Spielende. Aber auch sein Team agiert längst nicht mehr wie eines das tief im Abstiegskampf festhängt. „Wir haben gute Jungs und eine sehr gute Teamchemie“, stellt der Coach fest: „Wir haben uns diese guten Spiele hart erarbeitet, Schritt für Schritt werden wir immer besser.“

Sein Gegenüber, der Chemnitzer Headcoach Rodrigo Pastore, fasste die 40 Minuten Basketball wie folgt zusammen: „Das Ergebnis mit zehn Punkten ist etwas zu hoch ausgefallen, das Spiel war viel enger. Aber Würzburg hat die entscheidenden Plays gemacht und verdient gewonnen.“ Für Würzburg geht es weiter mit drei Auswärtsspielen in Serie, in Bayreuth (9. April), Gießen (16. April) und zum Rückspiel nach Chemnitz (20. April). Es sieht alles danach aus, dass die restlichen Wochen in der BBL-Saison zu einem Schaulaufen der „Baskets“ und nicht zum befürchteten Absturz wird. Das Tänzchen Filipovskis auf dem Parkett, direkt vor den Fans, sollte Ausdruck genug gewesen sein: Würzburg bleibt erstklassig.