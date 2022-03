Filipovski lobt und mahnt

BG Göttingen – Oliver Würzburg 76:89 (18:31, 21:26, 21:20, 16:12)

Würzburg: Craig Moller 15 Punkte/1 Dreier, Cameron Hunt 14/2 (5 Assists), Charles Callison 13/1 (6 Assists), Abdul-Malik Abu 11, William Buford 11/1, Desi Rodriguez 10, Filip Stanic 10 (9 Rebounds), Felix Hoffmann 3/1, Julius Böhmer 2, Julian Albus.

s.Oliver Würzburg hat seine Erfolgsserie am 27. Spieltag der Basketball-Bundesliga fortgesetzt und im Kampf gegen den Abstieg den vierten wichtigen Sieg in Folge eingefahren. Bei der BG Göttingen zeigten die Schützlinge von Headcoach Sasa Filipovski am Sonntagnachmittag erneut eine bärenstarke erste Halbzeit, verteidigten den deutlichen zweistelligen Vorsprung danach souverän und feierten den ersten Erfolg in der „Sparkassen Arena“ seit mehr als zehn Jahren – das Endergebnis lautete 89:76 (57:39) für Würzburg.

Topscorer der Begegnung war wie im Hinspiel Göttingens Stephen Brown mit 20 Punkten. Auf Würzburger Seite punkteten gleich sieben Spieler zweistellig, allen voran Craig Moller (15), Cameron Hunt (14) und Charles Callison (13).

Baldwins Verletzung

Sasa Filipovski, Headcoach s.Oliver Würzburg sagte nach dem Spiel bei „MagentaSport“: „Glückwunsch an meine Spieler, wir haben heute 35 Minuten lang ein sehr guten Basketball gespielt. Wir hatten einen richtig guten Tag, aber natürlich wäre es ohne die Verletzung von Kamar Baldwin wahrscheinlich ein ganz anderes Spiel geworden. Ich wünsche ihm, dass die Verletzung nicht so schlimm ist und er bald wieder spielen kann. Wir hatten sieben Spieler, die zweistellig gepunktet haben. Ich bin sehr zufrieden mit unserer Leistung gegen ein starkes und gut gecoachtes Team, sie verdienen einen Playoff-Platz. Unser Job ist aber noch nicht erledigt, im Kampf um den Klassenerhalt ist jeder Sieg wichtig für uns, wir müssen konzentriert bleiben. Ich hoffe, dass wir auch gesund bleiben und unsere verletzten Spieler bald zurückkommen.“

Roel Moors, Headcoach BG Göttingen schätzte das Spiel wie folgt ein: „Es war ein sehr verdienter Sieg. Wir waren heute von der ersten Minute an nicht im Spiel, wir kämpfen im Moment vor allem gegen uns selbst. Unser großes Problem ist, dass wir eigentlich fast gegen jeden Gegner physisch unterlegen sind, und die anderen Teams nutzen das sehr gut aus. Es hilft natürlich auch nicht, wenn man nach sechs Minuten einen Go-to-Guy verliert, aber es war auch vorher schon schwierig. Bei Kamar Baldwin sieht es nicht gut aus.“

