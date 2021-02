Würzburg. Die Bundesliga-Basketballer von s.Oliver Würzburg haben erwartungsgemäß die Partie beim Titel-Favoriten FC Bayern München verloren. Nach einem Leistungseinbruch in der zweiten Hälfte hieß es am Ende 97:76 (27:25, 18:15, 27:15, 25:21) für das Team aus der bayerischen Landeshauptstadt. Würzburgs neuer Spielmacher Robert Lowery musste in der 34. Minute nach einer Disqualifikation wegen zwei unsportlichen Fouls den Hallen-Innenraum verlassen. Eine Sperre bringt das aber in aller Regel nicht mit sich. Deshalb wird er am kommenden Mittwoch im Auswärtsspiel bei den Hakro Merlins Crailsheim vermutlich wieder dabei sein.