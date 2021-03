Crailsheim/Würzburg. Den Bundesliga-Basketballern von s.Oliver Würzburg ist im "Franken"-Derby bei den klar favorisierten Hakro Merlins aus Crailsheim eine faustdicke Überraschung gelungen. Der Tabellen-14. gewann beim Drittplatzierten nach einer über weite Strecken starken Vorstellung mit 94:84 (28:21, 18:20, 21:19, 27:24). Damit bleiben die Würzburger in der Bundesliga in der Hohenlohe Arena in Ilshofen unbesiegt. Bester Korbjäger der Unterfranken war erstmals der ehemalige NBA-Spieler Perry Jones, der zum Auswärtssieg 19 Punkte beisteuerte.

