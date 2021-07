Erstmals Heimrecht für Würzburg

Schwergewichtsboxer Nelvie Tiafack als „Losfee“ hat es gestern möglich gemacht: Zum ersten Mal in der Club-Geschichte haben die Bundesliga-Basketballer von s.Oliver Würzburg ein Heimspiel im BBL-Pokal. Im Achtelfinale des Pokal-Wettbewerbs wird am Wochenende 2./3. Oktober der Syntainics MBC aus Weißenfels in der s.Oliver Arena zu Gast sein. Beide Teams treffen dann bereits zwei Wochen später am 4. Spieltag der Bundesliga in Weißenfels erneut aufeinander.

Bei den bisherigen sechs Pokalbegegnungen musste s.Oliver Würzburg immer auswärts antreten. Die Gruppenphase der vergangenen Saison mit eingerechnet, ging es dabei zwei Mal gegen Alba Berlin, zwei Mal gegen Brose Bamberg und jeweils einmal gegen ratiopharm Ulm und die MHP Riesen Ludwigsburg. In keiner der bisherigen sechs Begegnungen gelang Würzburg ein Sieg.

Baden-Württemberg-Derby

Auch Crailsheim hat in der ersten Runde Heimrecht: Die Hakro Merlins Crailsheim empfangen im Achtelfinale des Magenta-Sport-Pokals die MHP Riesen aus Ludwigsburg. Für die Hohenloher ist es die dritte Pokalteilnahme. Im Gegensatz zu den Würzburgern haben sie in der Vergangenheit aber immerhin schon eine Partie gewonnen.

nahmen Gruppenmodus vor dem Ligastart ausgetragen wurde, wird der Pokal in dieser Spielzeit wieder im K.O.-System bis Februar stattfinden. Nach dem Debut 2019 gegen die EWE Baskets Oldenburg und dem Ausscheiden in der Gruppenphase im letzten Jahr, nehmen die Hohenloher zum dritten Mal am Magenta-Sport BBL-Pokal teil.

Die übrigen Partien im Achtelfinale: medi Bayreuth – Hamburg Towers, Fraport Skyliners Frankfurt – EWE Baskets Oldenburg, FC Bayern München – Brose Bamberg, Niners Chemnitz – ratiopharm Ulm, Basketball Löwen Braunschweig – BG Göttingen, Alba Berlin – Telekom Baskets Bonn. ptt