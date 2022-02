Erneute Auswärtsniederlage trotz des Saisonrekords von Rodriguez

Ulm – Würzburg 92:86 (20:21, 19:21, 26:19, 27:25)

Würzburg: Rodriguez 41 , Hunt 13 , Hoffmann 9, Moller 8, Stanic 6, Parodi 4, Albus 3, Callison 2, King.

Die nächste Überraschung ist ausgeblieben: Trotz einer neuen BBL-Saisonbestleistung von 41 Punkten durch Desi Rodriguez und hartem Kampf bis zum Schluss muss s.Oliver Würzburg weiter auf den ersten Auswärtssieg der Saison warten. Nur 48 Stunden nach dem Heimsieg gegen die Telekom Baskets Bonn gewannen die Unterfranken im Nachholspiel am Freitagabend in Ulm die erste Halbzeit und lagen auch nach 26 Minuten noch knapp in Führung. Durch einen 8:0-Lauf der Gastgeber gerieten die Schützlinge von Headcoach Sasa Filipovski dann vor 3000 Zuschauern in der „ratiopharm arena“ aber vorentscheidend in Rückstand.

Fünf Minuten vor dem Ende musste Filipovski nach einem disqualifizierenden Foul in die Kabine, und trotz großem Einsatz bis zum Schluss unterlag s.Oliver Würzburg mit 86:92 (42:39) bei ratiopharm Ulm. „Es ist eine schwierige Saison für uns, aber wir werden gegen jeden Gegner immer unser Bestes geben. Wir sehen Ulm gleich nach der Länderspielpause wieder und werden alles dafür tun, um sie zuhause zu schlagen“, sagte Desi Rodriguez nach seiner Galavorstellung.

Den bisherigen Saisonrekord der BBL hielt Parker Jackson-Cartwright von den Telekom Baskets Bonn – er erzielte im Januar 40 Zähler gegen Brose Bamberg. Dass diese Bestmarke in Gefahr geraten könnte, deutete sich im Nachholspiel des zwölften BBL-Spieltags bereits im ersten Viertel an: Trotz seiner Achillessehnenbeschwerden nutzte Desi Rodriguez die Abwesenheit des am Knöchel verletzten Ulmer Centers Cristiano Feliciano erfolgreich aus und hatte nach sechs gespielten Minuten einer ausgeglichenen, unterhaltsamen und von beiden Seiten intensiv geführten Partie bereits seine ersten zwölf Zähler auf dem Konto. Mit 20 Zählern in Halbzeit eins hatte Desi Rodriguez seinen persönlichen BBL-Bestwert von 23 Punkten schon vor dem Seitenwechsel fast erreicht.

Am Ende versuchte s.Oliver Würzburg noch einmal alles und verkürzte nach einem Ballgewinn von Felix Hoffmann wieder auf 81:77 – Desi Rodriguez vollendete den Fastbreak mit einem Korbleger. Näher heran kamen die Gäste dann aber nicht mehr: Ulm erzwang nach einer Auszeit zwei Würzburger Ballverluste, konnte auf 86:77 davonziehen und den Heimsieg danach trotz weiterhin starker Würzburger Gegenwehr über die Zeit retten. So blieb den Gästen als einziger echter Grund zur Freude am Freitagabend die Galavorstellung von Desi Rodriguez, der in der Schlussphase weitere sechs Punkte auflegen und mit der letzten Offensivaktion des Spiels den bisherigen Saisonrekord von Parker Jackson-Cartwright toppen konnte.

Rekordträger Desi Rodriguez sagte: „Meine Teamkollegen haben mir heute geholfen. Wir gehen immer raus, um zu kämpfen, das haben wir auch getan. Ich bin stolz auf die Mannschaft, und außerdem sehen wir Ulm nach der Pause in zwei Wochen wieder und werden dann alles dafür tun, um sie zu schlagen. Ich versuche, nicht an meine Verletzung zu denken, und sie darf auch keine Entschuldigung sein. Heute habe ich mich besser gefühlt, und ich werde immer hundert Prozent geben.“ pw