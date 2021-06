Erfahrene Verstärkung aus Lettland

Neuzugang Nummer zwei von s.Oliver Würzburg für die Basketball-Bundesliga-Spielzeit 2021/2022 kommt aus der baltischen Basketballschule: Der lettische Nationalspieler Aigars Skele wechselt vom Championsleague-Teilnehmer VEF Riga nach Unterfranken und bringt seine Frau und zwei Kinder mit nach Würzburg. „Er ist ein vielseitiger Wing, der auf allen drei Außenpositionen spielen kann, die Verteidigung gut liest und durch richtige Entscheidungen auf dem Spielfeld auffällt“, sagt Headcoach Denis Wucherer.

AdUnit urban-intext1

Seine ersten Schritte auf internationalem Basketball-Parkett machte der 1,93 Meter große Lette ab 2009 als Nachwuchsspieler in Spanien, ehe er ab 2012 für verschiedene Erstligisten seines Heimatlandes und im Nachbarland Estland aktiv war. Außerdem gab es auch einen Abstecher nach Antibes in die erst französische Liga in der Spielzeit 2018/2019.

Mit der lettischen Nationalmannschaft spielte Aigars Skele auch schon gegen Deutschland. © dpa

Der 28-Jährige (geboren am 4. Dezember 1992) bringt jede Menge internationale Erfahrung aus der VTB-United-League, dem Fiba-Europe-Cup und der Basketball-Champions-League mit und spielte zuletzt bis zum Titelgewinn in Lettland vor wenigen Wochen für VEF Riga. Im Endspiel der lettisch-estnischen Liga musste sich Riga anschließend dem estnischen Konkurrenten BC Kalev geschlagen geben.

Hohen Basketball-IQ“

„Er ist ein sehr interessanter Spieler, der seit längerer Zeit auf unserer Wunschliste stand. Wir wollten ihn schon während der letzten Saison verpflichten, damals hat es aber nicht geklappt“, sagt Kresimir Loncar, der Manager Sport und Scouting von s.Oliver Würzburg: „Aigars Skele ar bei Riga einer der besten Spieler und passt mit seiner Physis gut in die BBL. Wir sind froh, dass wir ihn als osteuropäischen Spieler mit einem hohen Basketball-IQ verpflichten konnten.“

AdUnit urban-intext2

In insgesamt 35 Pflichtspielen in drei Wettbewerben mit VEF Riga kam Aigars Skele im Schnitt insgesamt auf rund 10 Punkte, 3 Rebounds und 4 Korbvorlagen pro Partie. Seit der Olympia-Qualifikation 2016 ist der 28-Jährige lettischer Nationalspieler, bei der Europameisterschaft 2017 erreichte er mit Lettland das Viertelfinale gegen den späteren Titelträger Slowenien.

Zuletzt war Aigars Skele in den sechs Spielen der Qualifikation zur Europameisterschaft 2022 Lettlands bester Passgeber (4,8 Assists), drittbester Scorer (11,7 Punkte) und drittbester Rebounder (5,8 Rebounds). Anfang August wird er bei den vier Partien der Vor-Qualifikation zur Weltmeisterschaft 2023 gegen Rumänien und Weißrussland voraussichtlich wieder das Trikot seines Heimatlandes tragen. pw

AdUnit urban-intext3