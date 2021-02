Die Bundesliga-Basketballer von s.Oliver Würzburg haben mit dem 101:82-Erfolg gegen Gießen die Vorrunde mit sechs Siegen und elf Niederlagen beendet. „Wenn man das geringere Budget als in den Vorjahren und unser Verletzungspech in Betracht zieht, dann liegen wir durchaus im Soll“, sagt Trainer Denis Wucherer zu dieser Bilanz. „Vollauf zufrieden ist man natürlich nie, aber insgesamt ist das für uns schon okay“.

Zum Auftakt der Rückrunde müssen die Würzburger nun am morgigen Sonntag, 28. Februar, zu einem Gegner, der für sie eigentlich eine Hausnummer zu groß sein sollte. Um 15 Uhr beginnt die Begegnung beim FC Bayern München, der nach wie vor als Top-Favorit auf den Meistertitel gilt, auch wenn der derzeit in der Bundesliga nur auf dem fünften Tabellenplatz liegt.

Die Münchner spielen genau wie Alba Berlin derzeit parallel in gleich zwei 18-er Ligen. Neben der BBL gehen sie auch noch in der Euroleague auf Korbjagd. Und hier könnten sie sogar Historisches schaffen: Noch nie hat bisher eine deutsche Mannschaft im Konzert der bestens Basketball-Teams aus Europa die Playoff-Runde der besten Acht erreicht. Die Münchner liegen derzeit auf Rang fünf und könnten es tatsächlich schaffen. Aber noch liegt ein weiter Weg vor ihnen.

Manchmal hat man den Eindruck, als ob die Bayern sich derzeit etwas mehr auf das internationale Geschehen konzentrieren als auf das nationale. In der BBL sind sie zuletzt nämlich einige Male etwas pomadig aufgetreten. So auch vor dreieinhalb Wochen in Würzburg, als sie lange Zeit überraschend zurücklagen. Erst mit einem gewaltigen Kraftakt in der Schlussphase drehten sie die Partie noch und landeten schließlich einen knappen 74:70-Erfolg.

An einen ähnlichen Spielverlauf glaubt Denis Wucherer für das Rückspiel allerdings nicht: „Die Münchner Coaches werden die Mannschaft sicherlich gut auf uns einstellen“, ist er sich sicher.

Vor dem Spiel gegen München hat Wucherer ein Problem, dass für die BBL gar nicht alltäglich ist. Er weiß nämlich gar nicht, wer beim FC Bayern überhaupt auflaufen wird. Fast alle Bundesligisten haben sechs oder in Ausnahmen auch mal sieben Exportspieler im Kader. Bei den Münchnern sind es aber deren zehn. Da wird sicherlich auch wieder der eine oder andere Top-Star gegen Würzburg geschont, zumal in der kommenden Woche auch wieder zwei Euroleague- und ein weiteres Bundesliga-Spiel ansteht.

Geschwächt wird das Team von Trainer Trinchieri durch diese „Rotation“ aber nicht. „Die haben einen so tiefen Kader. Egal, wer da aufläuft: Die werden gut sein. Der FC Bayern besitzt eine der besten Verteidigungen in Europa. Gerade deren Physis ist bemerkenswert.“

Gegen die starke Defensive der Münchner wird sich auf Seiten der Würzburger Guard Cameron Hunt beweisen können. Er ist vor der Saison aus der drittklassigen ProB zur Bundesliga-Truppe aufgerückt und hat bisher einen hervorragenden Eindruck hinterlassen. „Gerade im offensiven Bereich ist es sehr erfreulich, wie er sich in der BBL zurecht findet. Er hat einen schnellen ersten Schritt und große Qualitäten im 1-gegen-1-Spiel. Wir versuchen ihn in Situationen zu bringen, in denen er genau das anwenden kann“, sagt Wucherer über den 23-Jährigen.

Gegen Gießen stand Hunt erstmals in der Starting Five. Und es könnte gut sein, dass dies auch in München der Fall sein wird: „Die Mischung aus Hunt und Lowery passt ganz gut, weil Lowery viel Intensität in der Verteidigung mitbringt und so ein bisschen den Druck von Hunt im Spielaufbau und in der Organisation nimmt.“