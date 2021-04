Dominantes müdes Muskelpaket

Für Mannschaftskapitän Felix Hoffmann ist die gegenwärtige „Corona“-Spielzeit „definitiv die speziellste Saison meiner Laufbahn“. Vieles, was nicht planbar ist, lief bei Basketball-Bundesligist s.Oliver Würzburg schief. Wie kein anderes Team in der BBL wurde man von Verletzungspech geradezu verfolgt.

Es wäre sportlich beinahe zum „größten anzunehmenden Unfall“ gekommen, doch seit Mittwochabend scheint nun festzustehen, dass die Unterfranken aus dieser „Seuchensaison“ lediglich ein „blaues Auge“ (wie Trainer Wucherer es kürzlich formuliert hat) davon tragen werden. Es stehen lediglich noch fünf Spiele aus und die beiden Kellerkinder Gießen und Vechta müssten jeweils vier davon gewinnen, um in der Tabelle noch an den Würzburgern vorbeizuziehen. In Anbetracht des Restprogrammes erscheint dies ziemlich unmöglich.

Auf der anderen Seite muss man den Würzburgern nach dem fulminanten 82:78-Derbysieg gegen den Erzrivalen aus Bamberg zutrauen, dass sie selbst noch den einen oder anderen Sieg einfahren werden. Das würde dann die letzten verbliebenen Restzweifel endgültig beseitigen.

Trainer Denis Wucherer war die Erleichterung nach dem Sieg gegen Bamberg (es war erst der dritte Würzburger Erfolg gegen die Oberfranken in ihrer gesamten Bundesliga-Historie) anzumerken. „Ein großes Kompliment an meine Jungs, die heute ein tolles Spiel gemacht haben.“ Er verhehlte nicht, dass die vergangenen Wochen und Monate, als er häufig auf ein halbes Dutzend Spieler verzichten musste, ganz schön an den Nerven gezehrt haben: „Es macht natürlich deutlich mehr Spaß, ein enges Spiel zu coachen als gar keine Chance zu haben. An dieses Gefühl muss ich mich auch erst wieder gewöhnen.“

Entscheidend gegen Bamberg war natürlich zum einen, dass die Gäste etwas müde waren, schließlich haben sie erst 48 Stunden zuvor im „hohen Norden“ (in Oldenburg) ein ganz schweres Spiel bestritten. Zum anderen wirkte sich bei Würzburg natürlich positiv aus, dass sich jetzt, wenn es in die Schlussphase der Saison geht, das Lazarett deutlich gelichtet hat. Erstmals seit dem 20. Dezember konnte Würzburg mit den erlaubten sechs ausländischen Spielern antreten. Manchmal waren es nur zwei – und das waren mit Hunt und Ward dann auch noch Jungprofis, also „Berufsanfänger“. Trainer Denis Wucherer: „Uns hilft die tiefere Rotation, das gibt uns deutlich mehr Qualität und Substanz. Auch wenn nicht alles rund läuft, haben wir damit eine Chance, auch gegen gute Mannschaften mitzuspielen.“

Bester Spieler im Trikot der Würzburger war gegen Bamberg eindeutig Murphy Holloway. Drei Tage vor seinem 31. Geburtstag wuchs das „Kraftpaket“ über sich hinaus: 14 Punkte, 2 Assists, 6 Rebounds, 6 Steals und 3 Blocks standen bei Spielende in seiner Statistik. Dabei hat er sich nach eigenen Angaben nach seiner Verletzungspause im Spiel gar nicht sonderlich gut gefühlt: „Ich war eigentlich die ganze Zeit müde, weil ich alles gegeben habe.“ Auch für ihn war entscheidend, dass Würzburg erstmals wieder seit langem die „volle Kapelle“ an Bord hatte: „Seit ich hier in Würzburg bin, haben wir heute zum ersten Mal mit der kompletten Mannschaft gespielt. Es ist ein Unterschied, eine Woche lang mit einem kompletten Team trainieren zu können.“

Schon heute zu Gast in Hamburg

Für die Würzburger geht es bereits am heutigen Freitag, 23. April, um 19 Uhr mit einem Auswärtsspiel bei den Hamburg Towers weiter. Auch dort ist man klarer Außenseiter, aber zumindest steht man jetzt nicht mehr so arg unter Erfolgsdruck. „Ich mache mir keine Gedanken darüber, ob der Sieg gegen Bamberg schon für den Klassenerhalt gereicht hat. Ich will, dass wir so weitermachen und noch mehr Spiele gewinnen, “ gibt Murphy Holloway schon einmal die Marschrichtung vor.

