Dieser Erfolg war nur Nebensache

s.Oliver Würzburg – Syntainics MBC 92:86 (18:27, 25:24, 18:14, 31:21).

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Würzburg: Rodriguez 21, William Buford 18, Hunt 15, Moller 11, Stanic 8, Böhmer 5, Abu 5, Callison 5, Parodi 4, Albus.

Faust der Freude und des Stolzes: Headcoach Sasa Filipovski hat Würzburgs Bundes–liga-Team zum Klassenerhalt geführt – und seinen Vertrag verlängert. © Becker

Vor knapp viereinhalb Monaten lag Basketball-Würzburg am Boden. Am Tag des 13. Dezember 2021 musste der Bundesligist gleich zwei „Paukenschläge“ vermelden. Zum einen die Trennung von Headcoach Denis Wucherer und oben drauf noch den Ausstieg von Hauptsponsor s.Oliver Würzburg nach Saisonende. Dazu standen die „Baskets“ mit einem Fehlstart von nur drei Siegen aus den ersten zehn Spielen, vor dem sportlichen freien Fall.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Am zurückliegenden Samstag bot sich in der Würzburger „Tectake-Arena“ ein Bild, das man am besagten Tag kurz vor Weihnachten niemals hätte erwarten dürfen. Es war Feierstimmung bei den 2103 Zuschauern angesagt. Die Fans feierten sich, den Basketballstandort Würzburg, den bereits feststehenden (sportlichen) Klassenerhalt und einen Mann ganz besonders: Headcoach Sasa Filipovski.

Deutliches Signal

Kurz vor dem Sprungball der Partie gegen die Syntainics MBC verkündete der Klub die Vertragsverlängerung mit dem slowenischen Coach. Und zwar um gleich drei Jahre bis 2025. Also ein deutliches Signal, dass es mit dem Bundesliga-Basketball in Würzburg weitergehen wird. Wie das finanziell, nach dem Ausstieg des größten Geldgebers der letzten Jahre genau gelingen soll, ist der Öffentlichkeit noch nicht präsentiert worden. Die Personalentscheidung um Filipovski spricht eine deutliche Sprache, nämlich die, dass es in der Residenzstadt in Sachen Basketball ambitioniert weitergehen kann.

„Dieser Schritt ist für mich die Möglichkeit, hier in Würzburg etwas aufzubauen“, erklärt der 47-Jährige, der Angeboten von internationalen Klubs für seinen Verbleib in Unterfranken Absagen erteilt hat. „Die Stadt hat großes Potenzial als Basketballstandort. Ich lege großen Wert auf Arbeitsmoral, Leidenschaft und ein gutes Miteinander nicht nur in unserer Organisation, sondern in der gesamten der Stadt.“

Blick geht nach vorne

Unter ihm holte die Mannschaft, nach dem umkämpften 92:86-Arbeitssieg gegen den MBC am Samstag, nun zehn Siege in 20 Spielen, darunter der Vereinsrekord von sieben siegreichen Spielen in Serie. Das große Saisonziel, der Klassenerhalt, konnte mit dem 110:97-Sieg in Gießen am 16. April, schon weit früher perfekt gemacht werden, als es die kühnsten Optimisten erwartet hätten. Der Blick geht im Klub längst wieder nach vorne, der Überlebenskampf scheint beendet. „Die Menschen in Würzburg sollen erkennen, dass wir Teil dieser Stadt sind. Dazu gehört für mich auch, dass wir konstant daran arbeiten, besser zu werden – die Organisation, die Spieler und auch die Coaches“, beschreibt Filipovski die Herausforderung mit den „Baskets“.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Dass der international erfahrene Headcoach, der zuvor bei Top-Vereinen in Polen, Serbien, Frankreich, Russland und der Türkei arbeitete, überhaupt den Weg nach Würzburg fand, war der Verdienst von Manager Kresimir Loncar. Der ehemalige Würzburger Spieler, freut sich über seine glückliches Händchen: „In schwierigen Zeiten kann man den Charakter von Menschen am besten erkennen“, findet der 39-jährige Kroate: „Sasa war in einer sehr schwierigen Situation der ideale Headcoach für uns.“

Und er soll auch der ideale Trainer für die Zukunft sein. Filipovski gelang es aus dem Kader eine funktionierende Einheit zu formen und fast jeden Einzelnen der Akteure besser zu machen.

Im Duo mit Loncar behielt er auch in der kritischen Phase, als der Verein nur noch zwei Nachverpflichtungen tätigen konnte, die Ruhe. Vor allem mit Aufbauspieler Charles Callison konnte die vielleicht entscheidende Verstärkung im Abstiegskampf im Februar verpflichtet werden.

Schwer zu halten

Aber selbstredend bleibt auch die künftige Arbeit anspruchsvoll im Standort Würzburg, mit einem in der kommenden Saison sicherlich abermals im Ligavergleich niedrigen Etat. Hinzu kommt freilich, dass der Erfolg Begehrlichkeiten weckt. Ein Top-Spieler wie etwa Cameron Hunt wird nur schwer weiter zu halten sein.

Nach dem überragenden sportlichen Comeback braucht den Würzburgern aber gewiss nicht Angst und Bange zu werden. Der Basketballstandort strahlt wieder Aufbruchstimmung aus – Sasa Filipovski sei Dank.

Weiter geht es für s.Oliver Würzburg bereits am morgigen Dienstagabend mit dem letzten Heimspiel der Saison. Sprungball zum Nachholspiel des 30. Spieltags gegen die MHP Riesen Ludwigsburg ist um 19 Uhr.

Info: Tickets aller Kategorien gibt es im Onlineshop.