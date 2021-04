Derbysieg gegen Bamberg bringt Würzburg dem Klassenerhalt näher

Würzburg. s.Oliver Würzburg – Brose Bamberg 82:78 (15:24, 31:23, 17:15, 19:16)

Würzburg: Hunt (15 Punkte/davon 1 Dreier), Holloway (14), Ward (13/1), Jones (10/2), Chapman (9/2), Hoffmann (7), Lowery (7/1), Koch (4), King (2), Obiesie (1), Albus.

Bamberg: Sengfelder (19/3), Hall (14/2), Fieler (14/1), Ogbe (12/4), Lockhart (11/3), Hundt (6), Kravish (2), Larson, Thompson, Grüttner Bacoul, Plescher.

Den Würzburgern ist in der Basketball-Bundesliga nach zuletzt fünf Niederlagen in Serie ein unverhoffter Befreiungsschlag gelungen. Ausgerechnet gegen den Erzrivalen feierte die Mannschaft von Trainer Denis Wucherer einen nie erwarteten Heimsieg. Es war der neunte Erfolg der laufenden Saison. Im Kampf um den Klassenerhalt war dieser Derbysieg ungemein wichtig. Es könnte in der Tat schon eine Vorentscheidung zugunsten der Mannschaft aus Würzburg gewesen sein.

