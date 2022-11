Der „unbekannte“ FC Bayern

Schwieriger könnte die Aufgabe am 8. Spieltag der Basketball-Bundesliga (BBL) kaum sein: Am Sonntag um 15 Uhr sind die Würzburg Baskets zum bayerischen Nord-Süd-Derby beim FC Bayern München zu Gast. Für den Vizemeister aus der Landeshauptstadt ist es nach zwei Euroleague-Partien in Frankreich die dritte Partie innerhalb von fünf Tagen.

„Bei einem Euroleague-Team mit 20 Spielern wissen wir nicht genau, wer gegen uns spielen wird. Bei so einem Spiel am Ende einer anstrengenden Woche für München kommt es immer auch darauf an, wie ernst sie das Spiel nehmen. Aber sie haben diesen großen Kader mit sehr viel Qualität“, sagt Baskets-Headcoach Sasa Filipovski, der hinzufügt: „Sie werden uns viel im Low Post attackieren, auch beim Rebound müssen wir sehr gut arbeiten. Meine Spieler werden in einem Duell gegen ein EuroLeague auf jeden Fall sehr motiviert sein und alles geben. Danach haben wir durch das Pokalwochenende wieder zwei Wochen Zeit, um uns im Training weiter zu verbessern.“

Ihre einzige BBL-Niederlage im bisherigen Saisonverlauf mussten Headcoach Andrea Trinchieri und seine Truppe am 4. BBL-Spieltag nach Verlängerung bei den Hamburg Towers hinnehmen. Trinchieri hat in der Liga bereits alle 20 Spieler eingesetzt, nur drei von ihnen in allen sieben Partien: Die beiden deutschen EM-Teilnehmer Nick Weiler-Babb und Andreas Obst sowie US-Center Freddie Gillespie. Auf sechs Einsätze kommen unter anderem Spielmacher und Topscorer Cassius Winston (17,7 Punkte pro Spiel / 54 Prozent Dreierquote) und der erfahrene Power Forward Augustine Rubit (12,5 Punkte / 5 Rebounds). Als jüngster Neuzugang feierte Nationalspieler Nils Giffey mit 15 Punkten, 6 Rebounds und 5 Assists beim Auswärtssieg in Weißenfels einen starke Premiere im Bayern-Trikot.

In der BBL trafen Würzburg und München seit 2011 insgesamt 20-mal aufeinander, die Unterfranken haben lediglich ein Fünftel der Duelle (4 Siege, 16 Niederlagen) für sich entscheiden können – zuletzt in der vergangenen Saison beim 90:70-Heimsieg am 2. November 2021.

Im Münchner Audi Dome gelang den Baskets aus Würzburg in bisher zehn Begegnungen lediglich ein Sieg: Am 13. Oktober 2017 – damals noch unter Coach Bauermann – mit 84:76 nach einem 21-Punkte-Rückstand. pw