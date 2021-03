Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Basketball - s.Oliver Würzburg gastiert am heutigen Dienstag zum Nachholspiel beim Syntainics MBC in Weißenfels / Ihre Auswärtsstärke spricht für die Unterfranken Der nächste Schritt in Richtung zehn Saisonsiege?

Der 27-jährige Pole Michal Michalak (hier eine Szene aus dem Hinspiel mit dem Würzburger Florian Koch/links) ist mit durchschnittlich 19,9 Punkten pro Partie augenblicklich Top-Scorer der gesamten BBL. © Heiko Becker