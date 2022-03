Das fordert Baskets-Trainer Filipovski vom Team

Zweimal trafen s.Oliver Würzburg und die Merlins Crailsheim in der laufenden Saison bereits aufeinander, beide Male in der Arena Hohenlohe und mit dem besseren Ende für die Gastgeber. Im dritten Anlauf soll jetzt am 25. Spieltag vor eigenem Publikum ein Würzburger Sieg im Derby gegen den Tabellenachten der Basketball-Bundesliga her. Sprungball in der „tectake-Arena“ ist am Samstag um 20.30 Uhr. 2355 Zuschauer sind zugelassen, Tickets gibt es im Onlineshop.

Vor ihren beiden Heimsiegen am ersten Liga-Spieltag (111:84) und im Viertelfinale des BBL-Pokals (82:79) hatten die Merlins nur einmal gegen s.Oliver Würzburg gewonnen – das war in der vergangenen Spielzeit ohne Zuschauer in der „tectake Arena“. An diesem Samstag ist gute Stimmung auf den Rängen garantiert, denn der Pokalfinalist wird von mehr als 150 eigenen Fans nach Würzburg begleitet.

„Wir haben Respekt vor Crailsheim, sie haben eine gute Mannschaft, die eine harte und aggressive Verteidigung spielt. Auch im Angriff spielen sie sehr gut und haben viele gute Werfer und Spieler, die sich im Eins gegen Eins durchsetzen können. Das bedeutet, dass wir sehr konzentriert verteidigen und auch im Angriff einen guten Tag haben müssen“, sagt Headcoach Sasa Filipovski und fügt an: „Vor allem müssen wir von der Dreierlinie besser treffen als letzte Woche gegen Ulm. Ich erwarte ein schwieriges Spiel und gute Stimmung in der Halle.“

Die Merlins Crailsheim bringen mit Maurice Stuckey, Dejan Kovacevic und Co-Trainer Eric Detlev nicht nur drei alte Bekannte mit nach Würzburg, sondern auch den aktuellen Topscorer der Liga: TJ Shorts wechselte im vergangenen Sommer von den Hamburg Towers nach Crailsheim und gehört spätestens seit einer Umfrage unter den Coaches, Managern und Kapitänen der Liga zum engsten Kreis der MVP-Kandidaten.

Knapp 88 Punkte im Schnitt

Der 24-jährige US-Amerikaner erzielt im Schnitt 20,7 Punkte und verteilt 7,1 Assists pro Partie. In seinen bisher vier Partien gegen s.Oliver Würzburg kommt er im Schnitt auf 16,3 Punkte und Vorlagen. Die Merlins sind mit ihren knapp 88 Punkten pro BBL-Spiel und der besten Feldwurfquote der Liga trotzdem alles andere als eine One-Man-Show: Sechs weitere Akteure erzielen durchschnittlich zwischen 8 und zwölf Zähler, darunter die drei Deutschen Maurice Stuckey, Fabian Bleck und Bogdan Radosavljevic.

Vor allem zuhause sind die Crailsheimer kaum zu schlagen, neun ihrer zwölf Siege haben sie in der Arena Hohenlohe geholt. Auswärts haben sie mit nur drei Siegen aus zehn Spielen allerdings die schwächste Bilanz aller Teams auf den Playoff-Rängen der Tabelle – Niederlagen gegen Teams aus der unteren Tabellenhälfte gab es unter anderem in Heidelberg, Frankfurt und Weißenfels.

Der Auswärtstrip nach Würzburg liegt für die Merlins zwischen dem Hin- und Rückspiel im FIBA Europe Cup-Viertelfinale: Vor zwei Tagen holten sie einen 71:68-Heimsieg gegen ZZ Leiden (wir berichteten.

Aufgrund der aktuellen Regelungen der bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung sind 2355 Besucher zugelassen. Es gilt 2G (Zutritt nur für vollständig geimpfte oder genesene Personen) und weiterhin eine durchgängige FFP2-Maskenpflicht in der gesamten Halle. pw