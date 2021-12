Bei Rebounds fehlt die Physis

Würzburg – Hamburg Towers 88:100 (27:27, 23:26, 21:25, 17:22)

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Würzburg: Buford (24 Punkte), Rodriguez (23), Luciano Parodi (12), Moller (8), Stanic (8), Skele (5), Hoffmann (4), Böhmer (2), Hunt (2), Gielo.

23:9 zu Gunsten der Gäste lautete das Reboundverhältnis beim Seitenwechsel – dass s.Oliver Würzburg aus dem Feld trotzdem zu drei Abschlüssen mehr kam, hatte mit den Ballverlusten zu tun: Elf davon leisteten sich die Gäste in Halbzeit eins, nur drei die Unterfranken.

So entwickelte sich eine ausgeglichene Partie auf Augenhöhe, bei der die Hausherren stabil von außen trafen (50 Prozent Dreierquote), während die Gäste aus der Hansestadt in Korbnähe und an der Freiwurflinie deutlich effektiver waren. Hamburgs Youngster Justus Hollatz erzielte acht seiner 13 Punkte in der ersten Hälfte von der Linie. Die letzten beiden Freiwürfe traf er kurz vor der Halbzeit und stellte damit den Spielstand nach ersten zwanzig Minuten auf absoluter Augenhöhe auf 50:53 aus Würzburger Sicht.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Nach dem Seitenwechsel folgte dann die kurze Phase des Spiels, die am späten Samstagabend die Vorentscheidung bringen sollte: Nano Parodi beantwortete einen Dreier von Jaylon Brown in der 22. Minute zunächst ebenfalls mit einem Treffer von außen zum immer noch knappen Spielstand von 55:58.

Dann verhinderten die Hamburger drei Minuten lang mit Ausnahme eines Sprungwurfs von William Buford Würzburger Punkte, und am offensiven Ende drehte Caleb Homesley auf: Der Towers-Topscorer erzielte 19 seiner 22 Punkte in der zweiten Halbzeit, neun davon beim 12:2-Lauf der Gäste zum 57:70 (25.). Auch Maik Kotsar drückte der Partie nach der Pause mit 13 Punkten, sechs Rebounds und vier Assists seinen Stempel auf – zusammen mit Homesley war Hamburgs Center in den wichtigen Situationen der Partie immer zur Stelle.

Erst einmal unbeeindruckt

Die Spieler von s.Oliver Würzburg ließen sich von dem zweistelligen Rückstand zunächst allerdings nicht wirklich beeindrucken und setzten zur Aufholjagd an. Kapitän Felix Hoffmann traf in der 29. Minute einen Dreier, wurde dabei unsportlich gefoult und verwandelte auch den Bonusfreiwurf – es war der einzige Würzburger Punkt von der Freiwurflinie in der zweiten Hälfte. Im nächsten Angriff legte Craig Moller per Tip-In nach, und durch einen 14:4-Zwischenspurt war beim Spielstand von 71:75 für kurze Zeit wieder alles drin für die Hausherren, die nach der Pause besser an den Brettern arbeiteten, aus ihren sieben Offensivrebounds der zweiten Halbzeit aber unter dem Strich nicht genug Kapital schlagen konnten.

Chancen konsequent genutzt

Die Mehrzahl der wichtigen Würfe trafen danach nämlich wieder die Gäste – nach zwei Dreiern von Zachary Brown und Caleb Homesley war der Rückstand von s.Oliver Würzburg in der 32. Minute wieder zweistellig (73:83). Daran änderte sich im weiteren Verlauf auch nichts mehr, weil Hamburg dann in der Schlussphase bei fast jedem Angriff einen gut positionierten Spieler unter dem Würzburger Korb fand und diese Chancen mit wenigen Ausnahmen auch konsequent nutzte – spätestens nach einem Homesley-Korbleger zum 82:94 in der 37. Minute standen die Gäste als Sieger fest.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

„In der zweiten Halbzeit hat Hamburg am Anfang härter gespielt und wir mussten einem Rückstand hinterher laufen. Wir sind zwar nochmal rangekommen, aber am Ende hat es nicht gereicht“, fasste der „Würzburg Warrior“ Felix Hoffmann anschließend das Geschehen zusammen.

Steven Key, zusammen mit Kresimir Loncar Interims-Headcoach s.Oliver Würzburg, sagte: „Glückwunsch an Hamburg. Sie sind eine gute Mannschaft und haben einen sehr guten Job gemacht und gut gespielt, obwohl sie nicht wussten, was sie heute hier erwartet. Wir konnten bis zur Halbzeit mithalten, aber auch vor der Pause hat man schon gemerkt, dass uns die Physis bei den Rebounds gefehlt hat. Hamburg war auch wacher und schneller, das hat uns unter den Körben weh getan. Die Jungs haben unseren Gameplan aber gut umgesetzt. Wir hätten vielleicht noch eine kleine Chance bekommen, aber dann hatten wir in mehreren wichtigen Situationen Ballverluste oder haben einen freien Wurf nicht getroffen. Insgesamt bin ich aber stolz auf die Jungs für das, was sie heute geleistet haben.“ pw