Bei den Baskets fallen die Masken

Die Masken dürfen fallen, das Abstandsgebot gilt nicht mehr: Bereits beim BBL-Heimspiel gegen die EWE Baskets Oldenburg an diesem Freitag setzt s.Oliver Würzburg die von der Bayerischen Staatsregierung am Montag für Veranstaltungen beschlossenen Lockerungen der Corona-Maßnahmen um. Die neuen Regelungen erlauben bei Anwendung von „3G Plus“ Heimspiele ohne Maskenpflicht sowie den Ausschank von Alkohol in der s.Oliver Arena. Wie in der Disko: Kein Abstandsgebot und keine Maskenpflicht bei „3G Plus“ Erforderlich sind neben dem 3G Plus-Nachweis und einem gültigen Ausweisdokument weiterhin personalisierte Tickets, die für das erste Bundesliga-Heimspiel der Saison nur im Onlineshop erhältlich sind. Eine Abendkasse wird es nicht geben, Kinder unter sechs Jahren benötigen keine Eintrittskarte und sind von der 3G Plus-Regelung befreit. Spielbeginn gegen die EWE Baskets Oldenburg ist am Freitag um 20.30 Uhr.

