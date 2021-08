615 Partien hat er in den vergangenen 19 Spielzeiten der Basketball-Bundsliga absolviert, 105 davon für s.Oliver Würzburg. In der kommenden Saison 2021/2022 macht BBL-Rekordspieler Alex King die 20 Jahre in der Liga voll: Der 36-jährige Flügelspieler hat sich mit den Münchner Bayern auf die Beendigung seines bis 2022 laufenden Vertrags geeinigt und hängt statt dessen noch eine Saison in

...