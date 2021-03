Würzburg. Die Bundesliga-Basketballer von s.Oliver Würzburg haben zum zweiten Mal innerhalb von sechs Tagen gegen eine Mannschaft aus der unteren Tabellenhälfte verloren und damit erneut einen Schritt in Richtung Klassenerhalt verpasst. Nach einem ganz schwachen dritten Viertel setzte es in eigener Halle gegen medi Bayreuth mit 75:90 (18:19, 22:21, 12.24, 23:26) eine weitere bittere Heimniederlage. Größer geworden ist unterdessen auch das Lazarett der "Baskets". Neben den vier bisherigen Verletzten fehlt nun auch noch Felix Hoffmanns wegen eines Muskelfaserrisses. Am kommenden Samstag steht nun das ganz wichtige Spiel bei Tabellenschlusslicht Gießen an.