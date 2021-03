Würzburg. Die Bundesliga-Basketballer von s.Oliver Würzburg wollten im Nachholspiel beim MBC in Weißenfels eigentlich einen Schritt nach vorn machen, am Ende war es aber wieder einmal ein schmerzhafter Rückschritt. Bei der 73:85-Niederlage zeigte das Team von Trainer Denis Wucherer eine ganz schwache Leistung. Schon vor der Partie hatten die "Baskets" wieder einmal eine Hiobsbotschaft erhalten. Nachverpflichtung Robert Lowery verletzte sich im Training am Ellbogen und fällt nun erst einmal aus.

