Göttingen/Würzburg. Das Abstiegsgespenst kreist mehr denn je über den Bundesliga-Basketballern von s.Oliver Würzburg. Am Sonntag kassierte die Mannschaft von Trainer Denis Wucherer beim 73:96 (21:22, 18:30, 16:23, 18:21) bei der BG Göttingen die nächste bittere Pleite. Die tut deshalb besonders weh, weil am Wochenende mit dem MBC aus Weißenfels sowie Vechta zwei direkte Konkurrenten ihr Spiele gewonnen haben. Von den Kellerkindern verlor neben Würzburg nur noch Gießen. Bei Würzburg standen in Göttingen nach längerer Verletzungspause Brekkott Chapman und Robert Lowery wieder einmal auf dem Parkett.

