Gießen/Würzburg. Die Bundesliga-Basketballer von s.Oliver Würzburg sind dem Klassenerhalt einen riesengroßen Schritt näher gekommen. In einer vom Abstiegskampf geprägten Partie setzte sich das Team von Trainer Denis Wucherer bei den JobStairs Gießen 46ers nach einem abwechslungsrfeichen Spielverlauf mit 74:73 (16:25, 19:22, 19:8, 20:18) durch. In der ersten Hälfte lagen die Würzburger, die in dieser Phase ganz schwach agierten, zeitweise mit 15 Punkten in Rückstand. Nach der Pause war dann vor allem die Defensive der Unterfranken voll auf der Höhe und ließ nur noch 26 Gießener Punkte zu. 25 Sekunden vor Schluss sorgte Tyson Ward mit einem Korbleger für die letztlich spielentscheidenden zwei Punkte.