Baskets gegen den Erzrivalen

Es ist mehr als nur ein gewöhnliches Bundesliga-Spiel, wenn die Würzburg Baskets am Mittwoch, 4. Januar, um 20.30 Uhr in der tectake-Arena das Team von Brose Bamberg empfangen – zumindest für die Fans. Für sie sind die Oberfranken, die im vergangenen Jahrzehnt den Basketball in Deutschland teilweise dominiert haben, die großen Erzrivalen. Die Gesamtbilanz des ewigjungen Derbys fällt aus

...