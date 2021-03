Würzburg. Die Bundesliga-Basketballer von s.Oliver Würzburg haben den vielleicht vorentscheidenden Schritt in Richtung Klassenerhalt leichtfertig verspielt. Trotz einer zwischenzeitlich klaren Führung verloren die "Baskets" am Sonntag gegen das Team aus Bonn mit 73:83 (24:21, 23:15, 8:25, 18:22). In der Anfangsphase des dritten Viertels lagen die Würzburger noch mit 52:38 in Front, doch dann brach das Team wieder einmal komplett ein und "erlaubte" den Gästen aus dem Rheinland einen viertelübergreifenden 27:3-Lauf. Diesen Vorsprung brachten die Bonner dann recht sicher über die Zeit.