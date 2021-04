"Baskets" enttäuschen drei Viertel lang auf ganzer Linie

Braunschweig/Würzburg. Basketball Löwen Braunschweig – s.Oliver Würzburg 90:80 (23:17, 28:17, 21:12, 18:34)

Braunschweig: Jallow (16 Punkte/davon 2 Dreier, Velicka (16/1), Peterka (16/4), Robinson (13/2), Wank (10/2), van Slooten (8/2), Turudic (6), Schilling (5), Zeeb, Watkins, Roosch, Göttsche.

Würzburg: Jones (16/2), Holloway (12), Chapman (11/1), Obiesie (9/1), Koch (9/1) Lowery (8), Ward (8), Hunt (3/1), Hoffmann (2), King (2), Haßfurther, Albus.

Die Bundesliga-Basketballer haben es am Donnerstag Abend verpasst, den Klassenerhalt vorzeitig und endgültig unter Dach und Fach zu bringen. Nach einer lange Zeit absolut enttäuschenden Leistung unterlagen sie den Basketball Löwen aus Braunschweig. Nur in der Schlussphase, als die Partiei bereits verloren war, knüpfte die Truppe von Trainer Denis Wucherer ansatzweise an die guten Leistungen aus den Partien gegen Bamberg und in Hamburg an. Unter Umständen können die Würzburger am Freitag aber doch „auf dem Sofa“ feiern: Wenn nämlich Vechta (zu Hause gegen Berlin) und Gießen (in Chemnitz) verlieren sollten, wäre der Klassenerhalt trotz dieser Niederlage endgültig perfekt.

